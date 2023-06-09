MR10 saatleri ve MR10 Durakları İETT Otobüs MR10 kalkış saatleri ve durakları. Acaba Mr10 hangi durakta duruyor? Otobüs Mr10 hareket saatleri, Mr10 kalkış saatleri, İett Mr10 durakları, Mr 10 saatleri, Mr10 otobüs saatleri, İETT Mr10 hareket saatleri. Mr10 durakları saatleri çok merak ediliyor. Acaba MR10 nereden geçiyor? İstanbul otobüs Mr10 otobüs hattı durakları ve yolculuk süresi. İstanbul MR10 KAZLIÇEŞME KALKIŞ Saatleri kaç dakikada bir? MR10 Zeytinburnu KALKIŞ Saatleri listesi var mı? Acaba MR10 nereden kalkıyor? MR10 nereye gidiyor? İETT MR10 Zeytinburnu durakları listesi:

MR10 saatleri ve otobüs durakları (İETT)

İstanbul'daki otobüs hatlarından Mr10 kalkış saatleri listesi ile karşınızdayız. Otobüs hattı Mr 10 saatleri ve yolculuk süresi merak ediliyor. Mr10 otobüs saatleri listesi var mı? MR10 saatleri belli mi? Acaba MR10 kaç dakikada bir geliyor? Mr10 otobüs hattı durakları kaç tane? Peki Mr10 hangi durakta duruyor? MR10 nereden geçiyor? Size Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro arasındaki MR10 otobüs hattından bahsedeceğiz. Peki MR10 metro mu? Hayır, MR10 Zeytinburnu - Kazlıçeşme Marmaray arasında çalışan bir İETT otobüs hattıdır. İETT MR10 kalkış saatleri, durak isimleri ve seyahat süresine göz atalım:

MR10 nereye gidiyor? Mr10 Durakları kaç tane?

Zeytinburnu ile Kazlıçeşme arasında yolcu taşıyan MR10 otobüs hattının ilk durağı Kazlıçeşme. Buradan yolcularını alıp Zeytinburnu adresine getiriyor. MR10 otobüs hattı Kazlıçeşme Marmaray -Zeytinburnu arasında her gün çalışıyor. İETT Mr10 Durakları 16 tane. Zeytinburnu tarafından 16, Kazlıçeşme tarafından ise 15 durak mevcut. 16 duraklı otobüs hattının yolculuk süresi de 13 dakika kadar sürüyor.

MR10 nereden kalkıyor? MR10 son duraklar

Zeytinburnu ve Kazlıçeşme Marmaray duralları, Mr10 Otobüs hattının kalkış noktaları, aynı zamanda da son durakları. Kısaca MR10 Bakırköy-Zeytinburnu tarafından Kazlıçeşme'deki Marmaray İstasyonu'na kadar gidiyor.

Mr10 hangi durakta duruyor? MR10 Otobüs Durakları

Peki MR10 durak isimleri ne? Çok merak edilen Mr10 durakları isimleri şunlar: Zeytinburnu'dan kalkan MR10 durakları şunlar:

1. ZEYTİNBURNU - Bakırköy

2. ÇIRPICI - Zeytinburnu

3. YEŞİLTEPE - Zeytinburnu

4. BUZ PİSTİ - Zeytinburnu

5. PROF.TURAN GÜNEŞ CADDESİ - Zeytinburnu

6. MATBAACILAR - Zeytinburnu

7. BOZKURT - Zeytinburnu

8. DENİZATI SİTELERİ - Zeytinburnu

9. ZEYTİNBURNU TEK - Zeytinburnu

10. ADNAN KAHVECİ SOKAK - Zeytinburnu

11. ZÜBEYDE HANIM CADDESİ - Zeytinburnu

12. HAT BOYU - Zeytinburnu

13. ZEYTİNBURNU MARMARAY - Zeytinburnu

14. KAZLIÇEŞME SANAT - Zeytinburnu

15. DEMİRHANE CADDESİ - Zeytinburnu

16. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Zeytinburnu

Kazlıçeşme'den bindiğinizde ise MR10 durak isimleri şunlar:

1. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Zeytinburnu

2. DEMİRHANE CADDESİ - Zeytinburnu

3. KAZLIÇEŞME SANAT - Zeytinburnu

4. ZEYTİNBURNU KIZILAY - Zeytinburnu

5. HAT BOYU - Zeytinburnu

6. ZÜBEYDE HANIM CADDESİ - Zeytinburnu

7. ZEYTİNBURNU TEK - Zeytinburnu

8. DENİZATI SİTELERİ - Zeytinburnu

9. BOZKURT - Zeytinburnu

10. MATBAACILAR - Zeytinburnu

11. VELİEFENDİ MAHALLESİ - Zeytinburnu

12. FİKRET YÜZATLI CADDESİ - Bakırköy

13. FİLDAMI YOLU - Bakırköy

14. İBB BAKIRKÖY - Bakırköy

15. ZEYTİNBURNU - Bakırköy

Mr10 otobüs hattı durakları ve yolculuk süresi

Peki Kazlıçeşme Marmaray - Zeytinburnu arasında kaç durak var? MR10 hattında Zeytinburnu tarafında 16, Kazlıçeşme tarafında 15 durak mevcut. Kazlıçeşme Marmaray - Zeytinburnu arasında seyahat süresi yaklaşık 13 dakika.

MR10 saatleri: Mr10 kalkış saatleri

Acaba MR10 kaçta geçiyor? MR10 saatleri çok merak ediliyor. Haftanın 6 günü MR10 kalkış saatleri aynı, sadece pazar günü hareket saatleri değişiyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe , cuma ve cumartesi günleri Kazlıçeşme'den ilk hareket saati 06:10, son kalkış saati ise 22:30. Zeytinburnu ilk hareket saati ise 06:06, son saat ise 23:00. Zeytinburnu'dan pazar günü ise ilk hareket 06:30, son hareket saati ise 23:30.

Hafta içi kalkış saatleri arasında 20 dakika ile 40 dakika kadar ara olabiliyor. Hafta sonunda ise bir saate kadar durakta beklemeniz gerekebilir.

MR10 KAZLIÇEŞME KALKIŞ Saatleri

Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu ilk durak kalkış saatleri (Pazartesi-Cumartesi): 06:05, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:37, 11:14, 11:51, 12:28, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu ilk durak kalkış saatleri (Pazar günü): 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:14, 12:28, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

MR10 Zeytinburnu KALKIŞ Saatleri

Zeytinburnu ilk durak kalkış saatleri (Pazartesi-Cumartesi): 06:10, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:37, 11:14, 11:51, 12:28, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Zeytinburnu ilk durak kalkış saatleri (Pazar günü): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:37, 11:51, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Bkz: Kazlıçeşme Marmaray -Yenibosna Metro MR20 saatleri ve MR20 Durakları

Bkz: Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Metrobüs Durakları