Son 24 saatte 237 yeni kolera vakası tespit edildi. Zambezia, Niassa, Tete, Manica ve Sofala bölgeleri, en fazla vaka tespit edilen bölgeler olarak biliniyor. Mozambik'e kolera salgınıyla mücadele için geçen ay 1,7 milyon doz aşı gönderildi.

Kolera, "Vibrio" bakterisi tarafından neden olunan ve gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Şiddetli ishal ve vücutta su kaybına neden olan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Mozambik'teki durum, su ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak:AA