Motorola Razr Plus Fiyatı ve Teknik Özellikleri 2023 Motorola Katlanır Akıllı Telefon. Motorola Razr 2023 yeni modeli Motorola Razr Plus 16 Haziran'da satışa çıkıyor. Motorola'nın yeni kapaklı katlanabilir ürünleri arasında çıkacak olan Motorola Razr Plus nasıl bir telefon, yakından bakalım:

Motorola Katlanır Akıllı Telefon Modelleri: Razr Plus ve Razr 2023

Katlanabilir telefonlar yıllardır var ama bu yazın yeni trendi olduklarını söylemek yanlış mı? Google'ın ilk Pixel telefon tableti yakında mağazalarda yerini alacak ve bugün Motorola kendi şekil değiştiricileriyle mücadeleye katılıyor. Razr 2023 ve Razr Plus (Razr 40 Ultra) olmak üzere iki ürünün reklamını yapıyor, ancak bu ay yalnızca ikincisi hazır olacak. Bu, teknik olarak Motorola'nın katlanabilir bir kapaklı kabuğuna üçüncü hamlesi, orijinali 2020'de piyasaya sürüldü ve ikinci versiyonu geçen yılın sonlarında Çin'de özel olarak piyasaya sürüldü. Her ikisi de rakip şirket Samsung'un Z Fold ve Z Flip modelleriyle yakaladığı başarıyı hiç görmedi.

Ancak bu hafta başlarında yapılan bir brifingde Amerikalı bir sözcü, bu Motorola Razr 2023 ailesinin, geçmişteki eksikliklerine son veren markaya yeniden ilgi gösterdiğini açıkça belirtti. Her iki Razr modeli de Samsung ile rekabete hazır görünüyorlar. Motorola sonunda verdiğiniz paraya değecek cihazlara sahip olabilir ve sonunda Samsung'un pazar hakimiyetine son verebilir.

Motorola Razr Plus Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Kapaklı telefonlar yeniden karşımıza çıkmaya başladılar. Motorola Razr 2023 yeni modeli Motorola Razr Plus belli satıcılarda 16 Haziran'da satışa çıkıyor. Razr Plus'ı Motorola'dan Infinite Black, Glacier Blue veya Viva Magenta renklerinde ön sipariş verebilirsiniz ve 16 Haziran'dan itibaren 999$'a belirli satıcılardan satın alabilirsiniz. Cihaz resmi olarak 23 Haziran'da satışa çıkacak. Standart Razr modeli, önümüzdeki aylarda Sage Green, Vanilla Cream ve Summer Lilac renklerinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Motorola Razr Plus, ikisi arasında daha güçlü katlanabilir; daha büyük 3,6 inç harici ekranı, daha yetenekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 256 GB depolama alanı ve Samsung'un kapaklı telefon için aldığı ücretle eşleşen 999 $ fiyat etiketi ile amiral gemisi.

Motorola Razr Plus Teknik Özellikleri

165 Hz'e kadar çıkan büyük 6,9 inç POLED ekran, çift hoparlör, delikli 32 MP özçekim kamerası ve çalışan bir sistem. Android 13'ün en son sürümü. Gerçekten, cihaz bir ekran içi parmak izi sensörü ve mükemmel olmaktan uzak, daha iyi bir su ve toz direnci derecesi (şu anda IP52). Razr Plus'ın dış ekranı, olağan müzik kontrollerinin, görünür bildirimlerin ve çalar saatlerin ötesinde özelleştirilebilir "paneller" içerir. 3,6 inçlik bir ekrana sıkıştırılmış uygulama ve widget slaytlarını düşünün.

Ekranla etkileşim, üç ila dört inçlik panellerin norm olduğu ve her şeyin çok doğal hissettirdiği eski akıllı telefonlara benziyor. Her iki durumda da, biraz daha az güçlü Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, biraz daha büyük 4.200 mAh pil (daha küçük ekran boyutundan dolayı) ve OIS'li 64 MP f /1.7 ana kamera ile geliyor. Benzer bir 6,9 inçlik dahili ekrana ve 144 Hz'lik daha düşük maksimum yenileme hızına sahip. Renk seçenekleri arasında Vanilyalı Krem, Yaz Lilası ve Adaçayı Yeşili yer alıyor. Hem standart Razr hem de Plus'a, Motorola'nın geçmişte yaptıklarından biraz daha iyi olan ancak yetersiz kalan üç yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik desteği sözü verildi. dört işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik desteği sözü verildi Samsung tarafından.

Motorola Razr Plus Ekranı Nasıl?

Koruyucu çok katmanlı işleme sahip "ultra ince cam ekran" kullanır ve aynı zamanda bir LTPO ekrandır, bu nedenle pil ömründen tasarruf etmek için e-kitap okumak gibi etkinliklerde 1 Hz'e geçer. Motorola, orijinal Razr tasarımının büyük çenesini kaldırdı ki bu en iyisi ve kapak ekranının 3,6 inç diyagonal boyutu, Samsung Galaxy Z Flip'in daha küçük 1,9 inç ekranıyla çok iyi bir karşılaştırma yapıyor. Bildirim ve telefonunuzu açmadan tam bir uygulamayı kullanabilme Kapak ekranı ile de çok şey yapabilirsiniz.

Daha küçük form faktörü için optimize edilmiş hızlı panellerde olağan hava durumu ve takvim widget'larına sahipsiniz, ancak burada neredeyse istediğiniz herhangi bir uygulamayı da çalıştırabilirsiniz - Chrome, Gmail, Instagram ve YouTube, onları aldığımda benim için çalıştı. . Yeni bir e-posta veya kısa mesaj başlatıyorsanız, eksiksiz bir ekran klavyesi emrinize amade olacaktır. Yapamadığım tek şey kamera uygulamasından resim galerisini açmak oldu. Aksi takdirde, kapak ekranı temelde kendi içinde küçük bir akıllı telefondur.

Üç düğmeli gezinmeyi sistem genelinde bir tercih olarak yapılandırdıysanız, uygulama pencereleri arasında geçiş yapmak için kapak ekranında bunu kullanacaksınız. Ayrıca, kamera lenslerinin etrafındaki ekranın alt kısmının tamamını dolduracak şekilde görünümü genişletmeyi seçebilir veya gezinme çubuğuna dokunarak ekranın alt kısmında siyah bir çubuk bulunan kırpılmış bir görünüme geçebilirsiniz.

Uygulamaları ana ekran ile kapak ekranı arasında aktarmanın akıllı bir yolu da vardır. Bir uygulamayı çalıştırırken telefonu kapattığınızda, kapak ekranının köşesinde, uygulamayı dış ekranda açmak için dokunmanıza izin veren bir düğme görünür. Oynayacak daha çok şey var ve telefonla sadece kısa bir süre geçirdim, ancak Z Flip 4'ün çok daha küçük ekranına kıyasla tamamen farklı bir oyun olduğunu söylemek yeterli.

Genel olarak, bir kesme parçası gibi görünüyor ve hissediyor- kenar premium telefon. Üç renkte sunulur ve buz mavisi ve sonsuz siyah versiyonlarında Gorilla Glass Victus bulunurken, gıpta ile bakılan viva macenta (eğer skoru evde tutuyorsanız, yılın resmi Pantone rengi) yumuşak vegan deri kaplama sunar. Edge 30 Fusion'daki ile aynı ve elde cama kıyasla biraz daha fazla tutuş olması güzel.