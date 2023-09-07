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Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde benzin fiyatlarına zam geldi mi, motorin fiyatlarına zam var mı, mazot fiyatlarında bir artış oldu mu gibi soruları yanıtlayacağız. Akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıt fiyatları ne zaman değişecek gibi merak edilen detayları sizler için aktarıyoruz."Motorine zam/indirim mı? (7 Eylül) Bugün, bu gece benzin, motorin, mazota zam gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

AKARYAKITA, BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 37-38 liralara dayanan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararıyla yükselişe geçen brent petrolün varil fiyatı 91 dolarla son 10 ayın zirvesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

BRENT PETROL KASIM 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dün 91 doları gören brent petrolün varili şu sıralar 90 dolar seviyelerinde

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Günlerdir 27 lira sınırında hareket eden dolar kurunun yüksek olması ve brent petrolün 91 dolara yükselerek son 10 ayın zirvesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıta önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.