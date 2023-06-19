Motorine zam var mı? 19 Haziran 2023 benzin, motorin, mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve mazot fiyatlarındaki değişkenlik, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalara bağlı olarak devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına zam geliyor. Peki Motorine zam var mı? 19 Haziran 2023 benzin, motorin, mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? detayları haberimizde...

Motorine zam var mı?

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Salı gününden itibaren geçerli olacak olan zamla birlikte motorin fiyatlarının yükseleceği belirtiliyor.

Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 1,64 TL'lik bir zam beklenirken, benzin fiyatları için herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmamaktadır. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasının araç sahiplerini doğrudan etkilediği bu dönemde, fiyat güncellemeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.

19 Haziran 2023 benzin, motorin, mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da motorin litresi 22,11 TL, benzinin litresi ise 23,96 TL.

Ankara'da motorin litresi 22,49 TL, benzinin litresi ise 24,31 TL.

İzmir'de motorin litresi 22,59 TL, benzinin litresi ise 24,32 TL.