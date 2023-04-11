MOTORİNE ZAM GELDİ!

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi. OPEC’in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlandı..

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,42 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL.

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