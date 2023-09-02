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Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TÜRKİYE) organizasyonu kapsamında düzenlenen Türkiye MotoFest Konserlerinde Göknur ile başlayan gece, Gülden Karaböcek’in efsane şarkılarıyla devam etti. Gecenin son konserinde Ferhat Göçer ise, Afyonkarahisarlıları doyasıya eğlendirdi.

Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest kapsamında düzenlenen konserler tüm hızıyla sürüyor. Dün gece üç konser ile yeni bir rekor kıran Türkiye MotoFest Konserleri, Afyon Motorsporları Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran yüz binlere unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖKNUR COŞTURDU

Gecenin ilk konserinde eğlenceli sahnesiyle Göknur, Türkiye MotoFest’e gelenleri coşturdu. Yerinde duramayan izleyiciler Göknur’un şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Sahnesinin sonunda son zamanlarda popüler olan spor taraftarlarının sık söylediği şarkılarla seyircinin gönlünü fethetti.

GÜLDEN KARABÖCEK EFSANESİ

“Ustalara Saygı” özel konserinde Türkiye’nin önemli seslerinden Gülden Karaböcek, Türkiye MotoFest’te nostalji rüzgarı estirdi. Konser boyunca izleyicilerle birlikte yılların eskitemediği şarkılarını söyleyen Gülden Karaböcek, şarkılarıyla adeta salladı.

FERHAT GÖÇERE İLE BAMBAŞKA BİR AKŞAM

Gecenin üçüncü konserinde ise, pop müziğin ünlü ismi Ferhat Göçer, Türkiye MotoFest Konserleri’nde bambaşka bir gece yaşattı. Her türden şarkıyı kendine has üslubuyla seslendiren şarkıcı, seyircinin de dahil olmasıyla bir çok şarkıyı birlikte konser alanını adeta coşturarak söyledi.

Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, dün gece hem üç konserle hem de 100 bini aşan izleyiciyle yeni bir rekor kırdı. Gecenin sonunda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ferhat Göçer ile birlikte seyircilerle özçekim yaparak bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

DÜNYANIIN EN ÇOK İZLENEN YARIŞLARINDAN MXGP TÜRKİYE İLE AYNI ANDA YAPILIYOR

Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılında spor turizminin en büyük etkinliklerinden olan dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP TÜRKİYE ile aynı anda yapılan Türkiye MotoFest, spor, kültür, sanat, müzik, kamp, karavan ve gastronomiyi biraraya getiriyor. Bu yıl 300 bin kişinin gelmesi beklenen Türkiye MotoFest, dün akşam itibariyle 350 bini aşarak kırılması zor bir rekora imza attı.

TÜRKİYE MOTOFEST PROGRAMI

2 Eylül 2023 Cumartesi:

11:00 – 19:00 Gün içi etkinlikler

20:00 Öykü Gürman

22:00 Emre Aydın

3 Eylül 2023 Pazar:

20:00 Zara

22:00 Emir Can İğrek