Mosder Başkanı Mustafa Balcı “6 Şubat sabahı 10 ilimizi etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan bu felaketin hep birlikte üstesinden geleceğiz. Şu an depremzede vatandaşların en önemli ihtiyacı olan barınma sorununu AFAD koordinasyonunda ve MÜSİAD tarafından başlatılan “Konteynır Kent” için MOSFED ile iş birliği yaparak konteynerların iç mobilyaları üye derneklerimiz tarafından karşılandı. Asrın felaketi ile karşılaştığımız ilk günden itibaren tüm MOSDER üyesi firmalar ayni ve nakdi olarak yardım yaptılar ve yardım yapmaya devam ediyorlar.

Şu ana kadar üyelerimiz AFAD’a 2 Milyon 500 Bin TL yardımda bulundular bu rakam artarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri atlatmak ve depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için MOSDER olarak üyelerimizden gelen destekler ile hızla aşacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz depremden etkilenen kadim şehrimiz Hatay’a ziyarete gittim, medeniyetler şehir olan Hatay’ı yeniden inşa etmek için sağlam zeminlere devlet ve STK’lar iş birliği ile bölgede yaşayanların barınma ihtiyacı karşılanmalı ve yerli halk Hatay’ı yalnız bırakmamalı.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi