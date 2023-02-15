Kardeşlerim :

Moral bozuk olunca , insanın fikirsel öngörüleri bile çalışamaz hale geliyor. Kaç gündür o felaketi tv'lerde görünce içimiz sızlıyor , ama elimizden bir şey gelmiyor . Devletimizin bu zorlukları aşabilecek gücü de var , kudreti vardır. Tek tesellimiz bu sadece..

Bu günkü makalem sadece eski tarihlerden alıntılar ile kaleme alınacaktır.

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Kınalıada değil , kanlı ada...

İstanbul'a en yakın olduğu için proti = Birinci diye anılan Kınalıada, Bizans devrinde başlıca sürgün yerlerinden biriydi.

Dünyanın , belki de hiçbir yerinde , bu kadar prens, prenses, hükümdar , Kınalıada, Burgaz, ve Büyükada ' da olduğu gibi korkunç zindanlara atılmamış , gözleri oyulmamış ve hunharca öldürülmemiştir.

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Gaziler diyarı Antep 'in Şahin Bey'leri..

Bugün , Gaziantep'ten Kilis'e uzanan yolun Elmalı köprüsü yanında bir anıt yükselir. Üstündeki bir kaç söz , koca bir destanın özetidir :

"Gaziantep savunmasının gerçek kahramanı Şahin bey burada şehit olmuştur. Aziz Şehidin ruhuna Fatiha. 28 Mart 1920 "

Uyan Şahin uyan uyanmaz mısın?

Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın?

Al kızıl kanlara boyanmaz mısın?

Uyan Şahin uyan gör neler oldu.

Yaralı vatana düşmanlar doldu.

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Bursa...

Bursa M.O.200 yılında Prusias adında bir Romalı tarafından kurulmuştur. Antik adı Prusa'dır. Bursa ilk kez Osman Bey zamanında 1315 ' de kuşatılmış , 1326'da Orhan Bey tarafından alınmıştır.

Hisar dolayı genişleyerek Yıldırım , Çekirge, Muradiye , Emirsultan gibi semtler oluşmuştur. İlçelerinde ise , İznik'in antik adı Nicaea 'dır. Mustafakemalpaşa ' nın da antik adı Miletepolis'tir.

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Çanakkale’de Mehmetçik 18 Mart Çanakkale'de Mehmetçiğin yazdığı zafer destanı. Savaş alanında bulunan komutan anlatıyor..

<< Bir de arkama dönüp baktım ki bir Mehmetçik ellerindeki bakraçlarla ateşe hiç aldırmadan ağır ağır geliyor. << Koş vurulacaksın ! ..koş ! ..>> diye bağırdım, istifini bozmadı. << Koşsam bakraçlardaki bakla çorbası dökülür , arkadaşlarım aç kalırlar... Düşmandan korkulmaz komutanım!...>> diye cevap verdi...>>

Muhtaç olduğun kudret , damarlarındaki asil kanda , mevcuttur !

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

K.ATATÜRK .

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Saygı ve Sevgilerimle.

Kalın Sağlıklı.