6 Şubat’ta Maraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki ilk konserlerini vermeye hazırlanan Mor ve Ötesi Turkey Mozaik Foundation ile birlikte bir kampanyaya dönüştürerek konserin tüm gelirlerini Alikev’e aktarılacağını duyurdu.

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin bugün Hatay’da Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ndan Gürkan Korkmaz, Turkey Mozaik Foundation temsilcileri ve Herkes İçin Mimarlık Derneği ile bir araya geldi.

Burada yapılan ortak açıklamaya göre, tasarımda ve üretim süreci Herkes İçin Mimarlık Vaktı tarafından tam anlamıyla yönetilecek olan projede depremde merkez binası yıkılan vakfın yeni bir idari binaya taşınması ve öncelikle genç müzisyenlerin kullanımına açılacak bir prova stüdyosu açılması hedefleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi