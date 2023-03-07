Monster Notebook, seçili Abra, Tulpar ve Huma modellerinde geçerli sepette 2.200 TL'ye varan indirim fırsatıyla Windows 11 işletim sistemli ürünlerde geçerli 3 aylık PC Game Pass üyelik hediyesi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında kullanıcılar hem PC Game Pass ile yüzlerce yeni oyunu anında oynama fırsatına sahip oluyor hem de Windows 11'in üst düzey güvenlik, performans ve üretkenliği artıran yeni özelliklerinden faydalanıyor. Seçili modellerdeki indirim fırsatı ve PC Game Pass hediyesi, 31 Mart 2023 tarihine kadar Monster Notebook mağazaları ve online satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.

Sepette geçerli Monster Notebook indirimleri

Model Güncel Fiyatı Sepet İndirimi Kampanyalı Fiyatı ABRA A5 V17.2.4 ₺23.899 ₺2.000 ₺21.899 ABRA A5 V19.2 ₺19.999 ₺300 ₺19.699 ABRA A5 V19.2.1 ₺21.199 ₺300 ₺20.899 ABRA A5 V19.2.4 ₺24.399 ₺1.900 ₺22.499 ABRA A5 V19.3 ₺22.499 ₺300 ₺22.199 ABRA A5 V19.3.1 ₺24.799 ₺300 ₺24.499 ABRA A5 V19.3.4 ₺26.899 ₺1.900 ₺24.999 ABRA A7 V14.2 ₺22.499 ₺750 ₺21.749 ABRA A7 V14.2.1 ₺23.699 ₺750 ₺22.949 ABRA A7 V14.2.4 ₺26.899 ₺2.200 ₺24.699 ABRA A7 V14.3 ₺23.999 ₺750 ₺23.249 ABRA A7 V14.3.1 ₺26.299 ₺750 ₺25.549 ABRA A7 V14.3.4 ₺28.399 ₺2.200 ₺26.199 TULPAR T7 V20.5 ₺28.499 ₺500 ₺27.999 TULPAR T7 V20.5.1 ₺31.999 ₺500 Akıllı Cihazlarda Güvenlik Y Kuşağı İçin Önemli ₺31.499 TULPAR T7 V20.5.6 ₺32.099 ₺2.000 ₺30.099 HUMA H4 V5.1 ₺13.299 ₺300 ₺12.999 HUMA H4 V5.1.1 ₺16.399 ₺300 ₺16.099 HUMA H4 V5.1.10 ₺16.899 ₺1.900 ₺14.999 HUMA H4 V5.2 ₺15.299 ₺300 ₺14.999 HUMA H4 V5.2.1 ₺18.799 ₺300 ₺18.499 HUMA H4 V5.2.10 ₺18.899 ₺1.900 ₺16.999

Windows 11’in üst düzey güvenliğiyle Monster Notebook performansı bir arada geliyor

Monster Notebook’un donanımlarıyla uyum içerisinde çalışan Windows 11, güvenlik uygulamaları ile kişisel verileri, kimlik ve şifre bilgilerini güvende tutmak için birden fazla koruma katmanıyla tasarlandı. Windows 11; online alışveriş, sosyal medya hesapları ya da oyun sitelerinin yaygınca kullanıldığı, kişisel veri ya da kredi kartı gibi paylaşımların yapıldığı ortamlarda güvenlik güncelleştirmeleri ile saldırı risklerine karşı güncel kalmayı sağlıyor. Ayrıca kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyan Microsoft Edge, parola güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için web’i de tarıyor.

Yüzlerce yeni oyun, PC Game Pass’te

Kampanya kapsamında sadece Windows 11 işletim sistemli Monster notebooklar için 3 ay hediye olarak verilen PC Game Pass, gerçeğe meydan okuyan grafiklere sahip yüzlerce yeni oyunu çıktıkları gün oynama imkanı sunuyor. PC Game Pass ve Windows 11, otomatik HDR’ı destekleyerek uyumlu ekranlarda oyunların daha canlı vurgulara ve gölgelere sahip olmasına olanak tanıyor. Ayrıca Windows 11 ile birlikte gelen DirectStorage teknolojisi, geniş dünyalara sahip oyunların daha kısa sürede yüklenmesini sağlıyor. Windows’lu ürünlerde geçerli 3 aylık PC Game Pass hediyesi, 31 Mart 2023’e kadar Monster Notebook’ta.

Üretkenliği artıran yeni özellikler Windows 11’de

Görev çubuğundaki “ara” sayesinde Windows 11 artık dosyalardan, fotoğraflardan, kişilerden, e-postalardan ve web’den kişiselleştirilmiş sonuçlar sunuyor. Ses tanıma, canlı alt yazılar, ekran okuyucusu, gibi özellikleriyle Windows 11; herkes için daha kolay bir kullanım vadediyor.