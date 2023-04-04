Monster Notebook, oyunculara ve yüksek performanslı bilgisayar arayışındaki kullanıcılara hitap eden seçili Abra ve Tulpar modellerinde geçerli sepette 2.000 TL’ye varan indirim sunduğu bahar kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yapılan 19.999 TL üzeri alışverişlerde bonus hediyesi de kazanmak mümkün oluyor. Seçili modellerdeki indirim fırsatı 30 Nisan 2023 tarihine kadar Monster Notebook mağazaları ve web sitesi üzerinde geçerli olacak.

Sepette geçerli Monster Notebook bahar kampanyası

MODEL GÜNCEL FİYAT SEPET İNDİRİMİ KAMPANYALI FİYAT A5 V16.7.4 ₺18.999 ₺1.000 ₺17.999 A7 V12.5.4 ₺21.899 ₺500 ₺21.399 A7 V13.2.4 ₺24.399 ₺500 ₺23.899 A5 V19.3 ₺22.499 ₺300 ₺22.199 A5 V19.3.1 ₺24.799 ₺300 ₺24.499 A5 V19.3.4 ₺26.899 ₺1.900 ₺24.999 T7 V20.5 ₺28.499 ₺500 ₺27.999 T7 V20.5.1 ₺31.999 ₺500 ₺31.499 T7 V20.5.6 ₺32.099 ₺2.000 ₺30.099

Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi Monster Notebook’ta

Bahar kampanyasından faydalanan kullanıcılar, Monster Notebook’un sunduğu ek hizmetlerden de yararlanıyor. Monster Notebook; ömür boyu bakım garantisi kapsamında kullanıcılara bilgisayarlarını daha uzun süre en iyi performansla kullanabilmeleri için düzenli bakım hizmeti sunuyor.

Cihazlarının garantileri bitse de kullanıcılar, ömür boyu ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanıyor Ömür boyu bakım garantisi kapsamında kullanıcılar; bilgisayarlarının düzenli aralıklarla fan, toz, klavye, ekran temizliği ile termal macun yenilemesi işlemleri ücretsiz olarak yaptırabiliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi