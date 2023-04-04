Monster Notebook, oyunculara ve yüksek performanslı bilgisayar arayışındaki kullanıcılara hitap eden seçili Abra ve Tulpar modellerinde geçerli sepette 2.000 TL’ye varan indirim sunduğu bahar kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yapılan 19.999 TL üzeri alışverişlerde bonus hediyesi de kazanmak mümkün oluyor. Seçili modellerdeki indirim fırsatı 30 Nisan 2023 tarihine kadar Monster Notebook mağazaları ve web sitesi üzerinde geçerli olacak.

Sepette geçerli Monster Notebook bahar kampanyası

MODEL

GÜNCEL FİYAT

SEPET İNDİRİMİ

KAMPANYALI FİYAT

A5 V16.7.4

₺18.999

₺1.000

₺17.999

A7 V12.5.4

₺21.899

₺500

₺21.399

A7 V13.2.4

₺24.399

₺500

₺23.899

A5 V19.3

₺22.499

₺300

₺22.199

A5 V19.3.1

₺24.799

₺300

₺24.499

A5 V19.3.4

₺26.899

₺1.900

₺24.999

T7 V20.5

₺28.499

₺500

₺27.999

T7 V20.5.1

₺31.999

₺500

₺31.499

T7 V20.5.6

₺32.099

₺2.000

₺30.099

Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi Monster Notebook’ta

Bahar kampanyasından faydalanan kullanıcılar, Monster Notebook’un sunduğu ek hizmetlerden de yararlanıyor. Monster Notebook; ömür boyu bakım garantisi kapsamında kullanıcılara bilgisayarlarını daha uzun süre en iyi performansla kullanabilmeleri için düzenli bakım hizmeti sunuyor. 

Cihazlarının garantileri bitse de kullanıcılar, ömür boyu ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanıyor Ömür boyu bakım garantisi kapsamında kullanıcılar; bilgisayarlarının düzenli aralıklarla fan, toz, klavye, ekran temizliği ile termal macun yenilemesi işlemleri ücretsiz olarak yaptırabiliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi