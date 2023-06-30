Monica Bellucci'nin Tim Burton ile romantik bir ilişki içinde olduğu iddiaları sürekli olarak gündemde yer alsa da, Bellucci bu konuda sessizliğini koruyarak herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak sonunda suskunluğunu bozdu ve ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: "Aşık olduğumu itiraf etmeliyim! Tim ile birlikteliğimizde çok mutluyum."

Monica Bellucci Sonunda Aşkını İtiraf Etti

Şubat ayında ortaya çıkan iddialara göre, Monica Bellucci ile Tim Burton arasında bir ilişki olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Ancak ikili, bugüne kadar sessizliklerini koruyarak herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

İtalyan oyuncu Bellucci, sonunda konuşarak aşkını itiraf etti ve ilk kez Burton hakkında açıklamalarda bulundu. Bellucci, Burton'ı "sevdiğini" ve tanışmalarının "hayatta nadiren gerçekleşen" bir olay olduğunu belirtti.

Bellucci aynı zamanda Burton'ın filminde de yer aldı ve Fransız Elle dergisine verdiği röportajda, "Ne söyleyebilirim ki... Her şeyden önce, bu adamla tanıştığım için çok mutluyum. Hayatta nadiren karşılaşılan bir buluşma... Onu tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi bir yönetmenle tanışmak, yeni bir macera başlatmak demek" dedi.

Bellucci, "Tim'e aşığım" diyerek sözlerini tamamladı ve "Tim Burton'a büyük bir saygı duyuyorum" şeklinde ekledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te Geçirdiler

14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik bir tatil için Paris'e giden Monica Bellucci ve Tim Burton, ilk defa el ele görüntülenerek dikkatleri üzerlerine çekti. İkilinin tatil sırasında paylaştıkları romantik anlar, ünlü Paris Match dergisinin kapağında yer alınca, ilişkileri ortaya çıktı.