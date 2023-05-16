Amerikalı ekonomist Milton Friedman, 1976 yılında yayınladığı "Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar" adlı kitabında monetarizmin temel ilkelerini ortaya koymuştur. Friedman, kitabında hükümetlerin para arzını istikrarlı tutması ve temel olarak ekonominin doğal bir şekilde büyümesine izin vermek için her yıl biraz daha genişletilmesi gerektiğini savunmuştur.

Friedman, para arzının nominal GSYİH büyümesine bağlı olarak sabit bir yıllık oranla büyümesi gerektiğini önerdi. Böylelikle para arzının ılımlı bir şekilde büyüyeceğini, işletmelerin her yıl para arzındaki değişiklikleri tahmin ederek planlama yapabileceklerini belirtmiş ve aynı zamanda ekonominin istikrarlı bir oranda büyüyerek enflasyonun düşük seviyelerde tutulabileceğini de söylemiştir.

“Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” tezini savunan Friedman, para, enflasyon ve tüketim konusundaki çalışmalarıyla 1974 yılında Nobel İktisat Ödülü kazanmıştır.

Monetarist ekonomistlere göre, ekonomideki istikrarsızlıkların birçoğu parasal kökenlidir. Bu nedenle para politikasının iktisadi sorunlara karşı, diğer iktisat politikası araçlarından daha etkili olduğunu düşünmektedirler.

Monetarizme göre, parasal değişkenler (GSYİH, ücret, vb.) için en belirleyici unsur paradır ve para arzı, 6-24 aylık bir süre zarfı içerisinde harcamaları, gelirleri ve fiyatları etkiler. Bununla birlikte, para arzı ve enflasyon arasında görülen gecikme 12-18 aylık bir süre zarfını kapsar. Ayrıca, para, reel değişkenleri ancak geçici bir süre için etkileyebilmektedir. Çünkü, sadece, bir tek reel faiz dengesi, tek bir gerçek işsizlik dengesi ve nihayet bir tek reel ücret dengesi mevcuttur. Söz konusu reel değişkenler ancak geçici bir süre, para ile etkilenebilmekte, fakat en sonunda yine eski dengelerine dönmektedirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ