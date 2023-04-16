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Finali şampiyon tamamlayan kadın ve erkek sporcu, Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışma hakkı kazanacak.

Finale; Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan dört Dünya Kupası etabında yüksek puan toplayan 36 kadın ile 36 erkek sporcu katılacak.

Dünya Kupası organizasyonlarına, 25-30 Nisan 2023 tarihlerinde Macaristan'da yapılacak üçüncü etap ve 9-15 Mayıs 2023 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek dördüncü etap yarışlarıyla devam edilecek.

Ankara Atlı Spor Kulübündeki organizasyonun son gününde 15 ülkenin yarıştığı karışık bayrak yarışını İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi 1374 puanla birinci sırada bitirirken, Meksika'dan Mariana Arceo-Manual Padilla ikilisi 1341 puanla ikinci, İngiltere'den Jessica Varley-Myles Pillage ekibi de 1317 puanla üçüncü sırayı elde etti.

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ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabındaki karışık bayrak yarışında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, birinci oldu.