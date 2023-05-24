Modern Kölelik Koşullarında Yaşayan İnsan Sayısı Son Beş Yılda Ne Kadar Arttı?

Walk Free Vakfı'nın yayımladığı rapora göre, modern kölelik koşullarında yaşayan insan sayısı son beş yılda yüzde 25 artarak 50 milyona yükseldi.

Hangi Ülkeler Modern Kölelik Koşullarında Yaşayan İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Ülkeler Arasında Yer Alıyor?

Raporda, Hindistan, Çin, Rusya, Endonezya, Türkiye ve ABD gibi altı G-20 ülkesinin en çok köle benzeri koşullarda yaşayan insanların bulunduğu ülkeler arasında olduğu belirtiliyor.

Kölelik Artışında Ticaretin Rolü Nedir?

Walk Free Vakfı'nın raporuna göre, G-20 ülkeleri arasındaki ticaretin, zayıf işçi haklarına sahip ülkelerden kaynaklanan mal ve ürünlerin kullanılması, modern kölelik koşullarının kötüleşmesine katkıda bulunuyor.

Modern Köleliğin Artmasına Neden Olan Diğer Faktörler Nelerdir?

Rapora göre, modern kölelikteki artışta çevresel bozulma, iklim değişikliği kaynaklı göç, kadın haklarının geri alınması ve pandemi gibi faktörler etkili olmuştur.

Hangi Ülkeler Modern Köleliğin Yaygın Olduğu Tahmin Edilen Ülkeler Arasında Yer Alıyor?

Raporda, modern köleliğin en yaygın olduğu tahmin edilen ülkelerin, çatışma bölgelerinde yaşamaları, zorunlu çalıştırma politikalarına tabi olmaları ve zayıf yönetişime sahip olmaları gibi özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.

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Yenigün Haber Merkezi