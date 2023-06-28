Müslümanlar Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşamaya başlarken Büyükşehir’in Solaklar Mezbahasında kesim işlemleri hijyen ve sağlık koşulları çerçevesinde yapılıyor.

Mübarek Kurban Bayramı dünyada ve Türkiye’de coşku ile kutlanmaya başlandı. Hacı adayları kutsal topraklarda vazifelerini yerine getirirken kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar Mezbahasında da vatandaşlar kurbanlıklarını kesmenin sevincini yaşıyor.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE KESİM YAPILIYOR

Sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştirilen tesiste bayram namazının ardından başlayan kesim işlemleri tekbirler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların memnun kaldığı kesim işlemleri için kesimhane tam kapasite ile çalıştırılıyor. Modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılıyor.

KESİM BÖLGESİNE 1 KİŞİ ALINIYOR

Kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edilirken kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti veriliyor. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor.

MODERN MEZBAHA

Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatıyor hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaş zamandan tasarruf ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalarda da kesim hizmeti verirken yapılan işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları ve ilimizdeki il müftülüğünün koordinasyonunda yapılıyor.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOSU

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları da yer alıyor.

Kaynak: KOCAELİ (İGFA)