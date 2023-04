Yeni ŞEHİRLEŞME yapılanmasında, yapılacak BİNALAR çok katlı olmaktan uzak tutulmalıdır. Konuma göre 4 (Dört) katı aşmamalıdır. Bulundukları yerlerin ÖZELLİKLERİNİ taşıyan estetiğe, Dizayna sahip olmalılar. PEYSAJI insana huzur verecek şekilde düzenlenmelidir. Yapılacak yapılar Irmak kenarı, Göl kenarı, Deniz kenarlarından uzak alanlarda olmalıdır.

İnsan TOPRAKTAN geldi, TOPRAĞA dönecek. Yapılar Toprağa en yakın mesafede olmalıdır. bunun, istenilen tatmine ulaşabilmesi için KALKINMA hamlelerini YEREL bölgeler kaydırarak, yaygınlığa dönüştürülmeli, YERİNDEN KALKINMA Projeleri devreye sokulmalıdır. Şehirlerin gereksiz AĞIRLIKLARI hafifletmelidir. Doğması muhtemel bir çok olumsuzlukların önü böylelikle alınmalıdır.

Şehirleşmede yeni projeler devreye sokulmalıdır. Ticaret Şehirleri- Turizm Şehirleri- Kültür Şehirleri- Ziraat, Tarım, Hayvancılık Şehirleri v.b.... gibi Yeni yapılanmada İNSANLIĞA: göz yaşı döktürecek, Evlere Ateş düşürecek şekilde: AHLAKIN yeri PARAYLA değiştirilmemeli, ADALETİN yeri GÜÇLE değiştirilmemeli, Herkes işini DÜZGÜN yapmalıdır. HORMONLU gıdalar neyse, (Vücudu HASTA ediyorlar), HORMONLU (HARAM) Kazançlar da O dur. (Ruhu HASTA ediyor. Vicdanı, Merhameti v.b.... Değerleri bitiriyor.)

İyi bir DÜŞÜNCE için DOĞRU yolda yürümek gerekiyor.

YUNUS EMRE ne güzel Söylemiş: “ Mal sahibi, Mülk sahibi / Hani bunun ilk sahibi?/ mal da yalan, mülk de yalan/ Var birazda sen oyalan.. Halk dilinde biz de Dünya için, “YALAN DÜNYA” deriz. Dünya Yalan olunca, Sanki Orada ebedi kalınacak gibi Hareket edilmez. O zaman da AZGINLIKLARIN yerini, İYİ DÜŞÜNEREK, DOĞRU yolda yürümek alır. Böylelikle YANLIŞLIKLAR azalır.

Her şeyin başı Allah’ın kuluna HİTABINA kulun kulak vermesidir. Düşünün ki: Her hangi birimize bir tanıdığımızın hey! Kardeşim, arkadaşım, dostum biraz bakarmısın, biraz dinlermisin tarzında bir HİTABI olursa çoğumuz bütün gücümüzle kulaklarımızı pür dikkat açarak dinleriz. Buyur Kardeşim deriz. Karşımızdaki kişi de neyi anlatmak istiyorsa bize söyler, bizde ona göre hareket ederiz. Oysa bizi yaratan, bize Sonsuz NİMETLERİNİ sunan, Hücrelerimize kadar bizi bilen, bizim için neyin FAYDALI, neyin ZARARLI olduğunu bilen, Ona göre KİTABIMIZI KUR’AN’ı KERİMİ bizlere göndererek, bize HHİTAP eden En BÜYÜK olan, ALLAH’IMIZIN Hitabına KULAĞIMIZI açıp, ne diyor: diye dinlemiyoruz, okumuyoruz, sıradan bir Kardeşimize verdiğimiz değeri O’na veremiyoruz. İşte bir KUL olarak en büyük EKSİKLİĞİMİZ budur. Kendimizi İYİ-DOĞRU-FAYDALI-ADALETLİ (YOLDA) yürümede düzene sokarsak; HUZURUMUZ, MUTLULUĞUMUZ müspet yönde güç kazanacaktır. Allah’ın Mülkünde MEYDAN okumaktan vazgeçip, YIKICILIKTAN-YAPICILIĞA, İMHADAN-İMARA dönerek, İnsan olmanın, VİCDANLI olabilmenin SIZISINI içimizde duymalıyız. Bütün UZUVLARA yeni KODLAMALAR yüklemeliyiz. Yok Böyle yapmazsak: O zamanda, Şöyle bir durumla karşılaşırız. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa şöyle der: HADİS: “Siz Rabbinize Kavuşana kadar, her gelen ZAMAN eskisini aratacak.”

İnşaat yapımında BETONDAN (AĞIRLIKTAN) Ziyade Çelik-Tahta v.b. Hafif malzemeler kullanılmalıdır. Hafif Binalara yönelinmelidir.

İSTANBUL, Dünyanın Kara-Deniz-Hava Yollarının kesiştiği Merkez bir METROPOL Şehir, Kültür Medeniyet merkezidir. Boğazları DEPREMLER sonucu oluşmuştur. OSMANLI, bu durumu çok iyi bildiği için, YEDİTEPE’DE nişane amaçlı CAMİLER haricindeki yapıları, genellikle 2,5 katlı yapmışlardır. Ve AHŞAP kullanmışlardır. Daha sonra biz bugünkü yapılaşmaya taşımışız. Bu yanlış Cumhuriyet tarihinin bütün yöneticilerinin, farklı siyasi görüş sahibi de olsa eski -yeni mevcut bulunan bütün Belediyelerin bütün eski-yeni inşaat yapanların, bütün bileşenlerinindir.

Yeterince alınan derslerimiz vardır. Süratle AHLÂKLI bir FİKİR etrafında bütünleşilmelidir.

YUNUS 82. Ayet:) “Allah, Günâhkarlar istemese de sözleriyle HAKK’I ortaya çıkaracaktır.

Selâmlar, Allah’a Emanet olunuz.