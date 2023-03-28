İnşaat yapım çalışmalarında DEPREM gerçeği her zaman göz önünde tutulmalıdır. İnşaatın tamamlayıcı bütün öğeleri bu gerçeğe uygun bir araya getirilmelidir. Proje Mühendisleri-Mimarlar-İnşaat mühendisleri-inşaata izin Belgesi veren kurumlar-Zemin etüt Mühendisliği (Jeologlar)- Yüzeye en yakın olan (5-60) mt arası kısım için Geoteknik mühendisliği- Müteahhitler-İnşaatta kullanılacak malzemelerin uygunluğu (günün kanunlarına uygunluğu) yerine göre sismik izolatör Sistem konulması (Depremin vurgusunu üst katlarda az hissetirme sistemi) Karbon Fiber Sisteminin konulup-konulmayacağı. Güçlü Perde beton sistemi v.b. bütün bileşenler. Asla taviz verilmeyecek şekilde olması gereken En ağır yaptırımları içeren kanunlarla İnşaatın başlangıcından, bitimine kadar, her kademede yapılması gerekenler en etkili şekilde takip edilerek, İnşaat (Yapı ve yapılar) tamamlanmalıdır.

İnsan için CANINDAN değerli bir şeyi yoktur. Hiç kimsenin sınırsız ARZU ve İSTEKLERİNE kurban edilemez. Asla, Tarım-Ziraat yapılacak alanlarda inşaat yapılmamalıdır. Daha ziyade tepelere yakın, zemin sağlamlığı olan yerlerde yapılmalıdır. Düzlük alanlar süratle Tarım ve Ziraata açılmalıdır.

GAŞİYE: 17-18-19-20. Ayetler): Hâlâ bakmazlar mı O DEVEYE, nasıl yaratılmış?/ Ve O göğe, nasıl kaldırılmış? Ve O DAĞLARA, nasıl DİKİLMİŞ? / ve O YERE, nasıl döşenmiş.

Allah Teala; Yeryüzünün DİREKLERİ olarak DAĞLARI yarattı. Adeta kullarına Yapılarınızı bu sağlam zeminlerde yapın dedi.

ŞURA 42. Ayet:) Yol (ceza) ancak yeryüzünde HAKSIZLIKLA (ileri) giderek insanlara ZULMEDENLER üzerindedir. İşte onlara acıklı bir AZAP vardır.

KEHF 7.8. Ayetler:) Bir yeryüzündeki ŞEYLERİ Ona bir SÜS yaptık ki, İnsanları İMTİHAN edelim. Hangisi daha GÜZEL bir AMEL yapacak? / Bununla beraber şu da muhakkak ki, biz Onun üzerinde ne varsa hepsini KUPKURU bir TOPRAK yapacağız.

İSRA 11. Ayet:) İnsan HAYRIN gelmesi gibi ŞERRE dua eder. İnsan Pek ACELECİDİR.

ŞUARA 207. Ayet:) O yaşadıkları ZEVKİN kendilerine FAYDASI olmayacaktır.

KASAS 59. Ayet:)...........Biz HALKI ZALİM olan memleketlerden başkasını HELAK etmeyiz. İçinde bir çok anlamlar barındıran bazı AYETLER Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: Bunlar gibi; sayıları sayılamayacak kadar çok Ayetler vardır. Aklalen-Düşünen-Tefekkür eden insanların ikaz edilmesi, uyarılması için.

YER-Gök-Bütün Alemler Allah’ındır. Allah’ın mülkünde Haşa, Allah’a KAFA tutulamaz. İnsanlığın HUZURU-MUTLULUĞU için koyduğu KURALLAR neyse, Onlara uymakla mükellefiz. Uyarsak bizim YARARIMIZA, uymazsak bizim ZARARIMIZADIR. O zaman da her türlü OLUMSUZLARIN başımıza gelebilme İHTİMALİ caridir. Rabbım her türlü AFETLERDEN bizleri muhafaza eylesin.

İnşallah, Haftaya görüşmek üzere, Selâmlar, Allah’a emanet olunur.