Günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelen mobil uygulamalar, her geçen gün daha büyk bir ekonomi haline geliyor. Gelir anlamında en büyük sektörlerden biri haline gelen mobil uygulama pazarı, 2022 yılını 451 milyar dolarlık bir gelir ile kapattı. Yapılan araştırmalara göre mobil uygulama pazarı, önümüzdeki yıllar içinde de hızla büyümeye devam edecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, mobil uygulama pazarının 2026 yılına kadar 614 milyar doları aşacağını söyledi.

Mobil kullanımların her geçen gün artmasıyla birlikte günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldiğini vurgulayan Yasin Kaplan, “Özellikle metaverse, NFC ve yapay zeka gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte mobil uygulama pazarının da bu yeni teknolojilere evirilip uyumlu hale geleceğini görüyoruz” dedi.

“Asıl gelir modelini uygulama için satın alımlar oluşturuyor”

Halihazırda sadece Google Play mağazasında 3.8 milyon aktif uygulamanın bulunduğuna dikkat çeken Yasin Kaplan, “Buradaki uygulamaların yüzde 85’i genel app, yüzde 15 dilime denk gelen 537 bin tanesi de oyun uygulaması konumda. Mağaza, e-ticaret ve haber sitesi gibi içeriklerden oluşan 3.2 milyon uygulamanın yaklaşık yüzde 97’si, Google Play’de ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Burada asıl gelir modeli, indirildikten sonra yapılan oyun ve uygulama için satın almalarla devreye giriyor. Google Play’de sadece mart ayında 82 bin 243 yeni uygulama yayımlandı. App Store'da, 1.7 milyon uygulama var. Bunlardan 1.5 milyonu oyun dışı uygulama olurken, 216 bini de oyun uygulaması. Buradaki uygulamaların da yüzde 96’sı ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Geçen ay App Store’da yayımlanan uygulama sayısı ise 32 bin 986. Bu veriler, iOS'ta da uygulama yayınlamanın hem yazılım teknolojisi anlamında hem de politikalar anlamında Google Play’e göre daha zor olduğunu gösteriyor” dedi.

“Dijital pazarlama stratejilerimizle maliyetleri düşürüyoruz”

App Store’daki uygulama maliyetinin Android’e göre daha maliyetli olduğuna dikkat çeken Yasin Kaplan, şu ifadeleri kullandı: “Uygulamaların dijital pazarlama stratejileriyle kullanıcılara daha çok sunulması veya var olan uygulamayı indiren kullanıcıların uygulamaları daha çok kullanması için Google ve Meta’da karşımıza çıkan dijital pazarlama stratejileri var. Biz de Dijital Pazarlama Okulu olarak bu stratejileri mobil uygulama müşterilerimize uyguluyor ve maliyetlerini düşürerek daha yüksek kitlelere ulaştırıyoruz. Aynı zamanda mobil uygulama pazarlamalarıyla ilgili eğitimler sunarak, mobil uygulama pazarına katkı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ