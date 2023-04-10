Geçtiğimiz ay düşüş yaşayan PC oyunları kategorisi ise beklenmedik bir şekilde yükselişe geçti.

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre, 2023 Mart ayında oyun alışverişlerindeki gerileme devam etti. 2023 Ocak ayına göre %15 gibi büyük oranda bir düşüş yaşanırken, 2023 Şubat ayına göre de %5’lik bir azalma yaşandı. Buna karşın oyun alışverişleri 2022 yılı Mart ayına göre de %5’lik bir artış gösterdi. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre yükseliş gösterirken mobil oyunlarda uzun bir süre sonra düşüş yaşandı. En çok artışın ise PC kategorisinde olduğu gözlemlendi.

Mart ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun bir kez daha Valorant oldu. Call of Duty: Warzone 2.0 ülkemizde en çok oynanan oyunlarda en hızlı yükselişe geçen oyun oldu ve Mart 2023’te en çok oynanan oyunlar listesinde ikinci sırada yer almayı başardı. Geçtiğimiz ay League of Legends da uzunca bir sürenin ardından tekrar yükselişe geçti. Son iki yıldır ilk defa en çok oynanan oyunlarda ilk dörtte mobil oyun kategorisinden oyun yer almaması dikkat çekici bir gelişme olarak bu aya damga vurdu. Toplam olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılı itibarıyla mobil oyun kategorisindeki satışların azalma trendinde olduğu görülüyor.

Kategorik dağılım

PLATFORM OCAK 2023 ŞUBAT 2023 MART 2023 PC %26 %22 %30 Konsol %17 %18 %21 Mobil %57 %60 %49

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. Valorant

2. Call of Duty: Warzone 2.0

3. League of Legends

4. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

5. PUBG Mobile

6. Garena Free Fire

7. Call of Duty Mobile

8. Roblox

9. World of Warcraft

10. Metin2

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Mart ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir takip etti. Antalya, 2023 yılında oyun alışverişlerinde en büyük artış yaşayan il oldu.

# OCAK 2023 ŞUBAT 2023 MART 2023 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara Antalya Antalya 3 Antalya Ankara Ankara 4 Bursa Bursa Bursa 5 İzmir İzmir İzmir

Yaş aralığına göre dağılım

Mart ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş arasındaki oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ OCAK 2023 ŞUBAT 2023 MART 2023 18-21 Son İşlem Günü Sakin Geçmeye Aday %6 %7 %8 21-30 %47 %49 %51 30+ %47 %44 %41

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET OCAK 2023 ŞUBAT 2023 MART 2023 KADIN %29 %30 %32 ERKEK %71 %70 %68

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