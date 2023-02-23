Dijital güvenlik şirketi ESET internet kullanımının ve dijital dolandırıcılıkların yoğunlaştığı bugünlerde mobil güvenliğe dikkat çekerek güvenli kullanım için altı ipucu paylaştı.

Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin

Düzenli güncellemeler, kötü aktörler tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıklarını yamalayarak sizi sistem açıklarından korur. Güncellemeler can sıkıcı hataları da ortadan kaldırır ve yeni özellikler ekleyebilir. Bu nedenle, telefonunuzun sürekli olarak güncelleme uyarısında bulunduğunu fark ederseniz bunu görmezden gelmeyin. Bu, hem işletim sistemleri hem de bireysel uygulamalar için geçerlidir. Arada bir, akıllı telefonunuzu kontrol edip artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak için zaman ayırın.

İndirdiğiniz uygulamalara dikkat edin

Akıllı telefonunuza uygulama indirirken, rastgele web sitelerinden uygulama indirmek veya doğrulanmamış bağlantılar kullanmak yerine resmi uygulama mağazalarına (Google Play veya App Store) bağlı kalın. O zaman bile, bazen popüler uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve diğer riskleri taşıyan sahte sürümleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, geliştiricinin adını her zaman iki kez kontrol edin. Herhangi bir şey indirmeden önce gerekli özeni gösterin. Derecelendirmeleri, incelemeleri okuyun.

Güçlü bir parola ilk savunma hattınızdır

Mobil cihazlarda, kaybolma veya çalınma olasılıkları bilgisayarınızdan çok daha fazla olduğundan, güçlü parolalar iki kat daha önemlidir. Sadece ekran kilitlemek için değil aynı zamanda telefonunuzda ziyaret ettiğiniz uygulamalar ve web siteleri için de parolalar kullanılıyor. 1234 gibi basit kombinasyonları kullanmaktan kaçının ve parolaları veya geçiş kodlarını birden fazla farklı hesap için tekrar tekrar kullanmayın. En azından, biri kişisel işler, diğeri iş için ayarlanmış benzersiz parolalar kullanmalısınız. Bir parola yöneticisi ve 2FA kullanın.

Nereye bağlandığınıza dikkat edin

Halka açık Wi-Fi erişim noktaları genellikle güvenli değildir. Wi-Fi erişim noktalarında her zaman ortadaki adam saldırısı (MitM) riski vardır, tehdit aktörleri siz ve ziyaret ettiğiniz web sitesi arasındaki iletişimi izleyebilir, kesebilir veya yönlendirebilir. Saldırganlar meşru bir ücretsiz Wi-Fi ortak erişim noktası gibi davranarak kendi kötü niyetli Wi-Fi ağlarını (Evil Twin saldırısı) oluşturabilirler ve bu ağa bağlandıktan sonra cihazınıza doğrudan erişim elde ederler. Saldırıya uğrama risklerini azaltmak için halka açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken güvenilir bir VPN çözümü kullanın. Telefonunuzu Bluetooth ile başka bir cihazla eşleştirirken, her zaman karşı tarafta ne olduğunu bildiğinizden emin olun. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutmaya çalışın.

Sosyal mühendislik tekniklerine kanmayın

Kimlik avı dolandırıcılıkları sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara özgü değildir. Hareket halindeyken de akıllı telefonunuzda zararlı bir e-posta açabilirsiniz. Bir kullanıcı olarak, baskı altındayken bir e-postayı hızlı bir şekilde yanıtlamanız gerektiğinde, genellikle daha savunmasız olursunuz. Bu nedenle, akıllı telefon kullanan kişiler bağlantılara ve eklere daha az dikkat ederler. Masaüstü bilgisayarlarda, gerçek URL’yi görmek için fareyi bağlantının üzerine getirebilirsiniz. Akıllı telefonlarda da bir parmağınızla bağlantıya dokunup basılı tutarak bağlantının ön izlemesini görmek mümkündür.

Mobil güvenlik yazılımı kullanın

Güvenlik çözümü olmayan bir bilgisayarı muhtemelen kullanmazsınız, bu yüzden akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bu hatayı yapmayın. Uygun güvenlik yazılımı sizi kötü amaçlı uygulamalardan, truva atlarından veya casus yazılımlardan korur.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi