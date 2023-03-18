AFAD tarafından Hatay iliyle eşleştirilen İBB, tüm olanaklarıyla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen, ev, yurt, etüt merkezi olanaklarından mahrum kalan öğrenciler de unutulmadı. Derslerinden geri kalmamaları için İBB’nin ‘Mobil Ders Atölyeleri’, Hatay’da görev yapmaya başladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaya, gönüllü öğretmenler destek veriyor. Konu tekrarları, soru çözümleri, birebir ve grup çalışmaları ile öğrenciler hem uzun zamandır uzak kaldıkları sosyal ortama kavuştu, hem de yeniden sınav sürecine dahil olmaları sağlandı. Ders Atölyesi hizmetinde mobil araçların yanı sıra Antakya’da kurulacak ‘sabit eğitim merkezi’ ile de öğrencilere destek sunuluyor. İstanbul’daki atölyelerde yapılan tüm çalışmalar aynen deprem bölgesindeki eğitim çadırında da gerçekleşecek. Bilgisayarlı çalışma odaları ve en az 20 kişilik sınıflar oluşturuldu. Öğrenciler, günlük rutin ders programlarının dışında istedikleri zaman ders çalışabilecek, olanaklardan faydalanabilecek.

ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Mobil Ders Atölyesi çalışmaları kapsamında, işlenecek eğitim programı öğrencilerin ihtiyacına ve eksik kaldıkları konulara göre belirlendi. Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerden aldıkları yüz yüze eğitimin yanı sıra mobil otobüsteki bilgisayarlarla ibbonlinedersatolyeleri.istanbul adresine girerek yapay zeka destekli online eğitim çalışmalarına da dahil olabiliyor.

SEMİNERLER İLE ADAPTASYONA KATKI

İBB’nin gönüllü öğretmenleri, Hatay’daki depremzede öğrencilere rehberlik hizmeti de verecek. Yaşadıkları zorlu süreci atlatmaları, sınavlara ve derslerine hızlı bir şekilde konsantre olabilmeleri için çeşitli seminer programları da düzenlenecek. Doğru ders çalışma yöntemleri, stres yönetimi ve sınava hazırlanma süreçleri anlatılacak.

BİNLERCE KİTAP VE YARDIMCI KAYNAK GÖNDERİLDİ

Hatay’da eğitime verilen destek, ders atölyeleri hizmetiyle sınırlı kalmadı. Mobil atölye ile birlikte çantadan yapıştırıcıya, defterden cetvele, kalemden pastel boya takımına kadar eğitim-öğrenim için gerekli malzemeler ücretsiz şekilde öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca, sınavlara hazırlanan öğrenciler için yüzlerce LGS v YKS hazırlık kitabı ile birlikte hikaye ve romanlardan oluşan yüzlerce kitap da Hatay’a gönderildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ