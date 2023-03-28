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Mobbing, çok eski zamanlardan beri var olan; ancak bilimsel olarak 1980’li yıllardan sonra incelenen; 2000’lerden sonra önemi daha çok anlaşılan; çalışanı psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişliğe sürükleyen, yıpratan, korkutan, sağlığını bozan bir taciz şekli ve oldukça yaygın bir örgütsel sorun... İş yaşamında mobbing ile bu kadar sık karşılaşılır hale gelinmesine rağmen diğer ülke hukuk sistemlerinin aksine, Türk hukuk sisteminde doğrudan doğruya mobbingi konu alan, mobbing içerikli bir kanun hükmü bulunmamaktadır. İş yerinde mobbinge maruz kalan bir çalışanın başvuracağı açık bir kanun maddesi bulunmadığı için mobbing mağduru çalışan Türk Ceza Kanunu ya da İş Kanunu hükümlerinden faydalanarak derdine çözüm bulmaya çalışmaktadır. Hukuk sistemimizdeki bu büyük eksikliğin bir an önce giderilerek diğer ülke hukuk sistemleri ile eş seviyede hükümler içeren kanunların mevcut hale gelmesi gerekmektedir.
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İş Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan mobbingi düzenleyen açık bir hüküm yok!
Bu nedenle özel bir düzenleme gerekli. Mobbing mağdurunun uygulamada en çok karşılaştığı sorunlardan biri aynı zamanda ispat sorunu… Türk Hukukunda mobbing ile ilgili düzenleme olmadığından ispat yüküyle ilgili de özel bir düzenleme bulunmuyor. Müstakil bir mobbing ile mücadele kanununun çıkması; mobbingin tanımının yapılması, kapsamının çıkarılması, hangi davranışların mobbing sayılacağının, süresinin belirlenmesi gerekiyor.
Mobbing uygulamak için çoğunlukla kullanılan suç türleri ve Türk Ceza Kanunu’na göre karşılık gelen maddeler şu şekilde karşımıza çıkıyor:
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki durum
Ayrıca aşağıdaki maddeler kapsamında iddia ve uyuşmazlıklarla ilgili başvurular, değerlendirmeler yapılabiliyor.