İş Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan mobbingi düzenleyen açık bir hüküm yok!

Bu nedenle özel bir düzenleme gerekli. Mobbing mağdurunun uygulamada en çok karşılaştığı sorunlardan biri aynı zamanda ispat sorunu… Türk Hukukunda mobbing ile ilgili düzenleme olmadığından ispat yüküyle ilgili de özel bir düzenleme bulunmuyor. Müstakil bir mobbing ile mücadele kanununun çıkması; mobbingin tanımının yapılması, kapsamının çıkarılması, hangi davranışların mobbing sayılacağının, süresinin belirlenmesi gerekiyor.

Mobbing uygulamak için çoğunlukla kullanılan suç türleri ve Türk Ceza Kanunu’na göre karşılık gelen maddeler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki durum

İnsan ticareti (Madde 80)

Kasten yaralama (Madde 86)

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (Madde 88)

Taksirle yaralama (Madde 89)

İşkence (Madde 94)

Eziyet (Madde 96- (1)

Cinsel saldırı (Madde 102/3-b)

Cinsel taciz (Madde 105/2-a)

Tehdit suçu (Madde 106)

Şantaj (Madde 107)

Cebir (Madde 108)

İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu (Madde 117)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Madde 109)

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (Madde 111)

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (Madde 117)

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (Madde 118)

Nefret ve ayırımcılık (Madde 122/1- c,d)

Kişilerin huzur ve sükununu bozma (Madde 123)

Haberleşmenin engellenmesi (Madde 124)

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (Madde 134)

Hakaret (Madde 125)

Yağma (Madde 148/2)

Nitelikli yağma (Madde 149)

Bedelsiz senedi kullanma (Madde 156/1)

Ve sair suçlar.

Ayrıca aşağıdaki maddeler kapsamında iddia ve uyuşmazlıklarla ilgili başvurular, değerlendirmeler yapılabiliyor.