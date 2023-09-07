Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’nin en köklü müteahhitlik firmalarından ERG Şirketler Grubu, Ankara’nın Süper Lig’de mücadele eden 55 yılık geçmişiyle Türkiye’nin en eski futbol kulüplerinden biri olan MKE Ankaragücü ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

1960’lı yılların ikinci yarısında kurularak Türkiye’nin en eski müteahhitlik şirketlerinin başında gelen ERG Şirketler Grubu, Türk futbolunun önemli temsilcilerinden MKE Ankaragücü’nün 2023 – 2024 sezonunda Forma Sponsoru oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkarak ülke kalkınmasında ve büyümesinde önemli rol oynayan ERG Şirketler Grubu, ‘Başkent’in Gururu’ olarak Türk milli futbolunun gelişmesinin önemli bir parçası olan en eski futbol kulüplerinden MKE Ankaragücü ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladı.

Anadolu kulüpleri arasında tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan MKE Ankaragücü ile sponsorluk anlaşması imzalayan ERG Şirketler Grubu, Türk futbolunun geleceği ve kültürel mirasın korunmasına destek olacak.