Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'daki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali'yi etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK'nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Ş. Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali, Irak/Sülaymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.