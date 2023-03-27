Hem sıralamadaki hem de patent başvurularındaki yüksek seviye, Mitsubishi Electric'in işinin küreselleşmesiyle birlikte uluslararası patent başvuru sahiplerini aktif bir şekilde teşvik etme stratejisini gösteriyor. Mitsubishi Electric, 2022 yılında 2014'ten bu yana dokuz yıl üst üste şirket bazında uluslararası patent başvurularında ilk beş küresel şirket arasında yer alırken, sekiz yıl üst üste tüm Japon şirketleri arasında ise birinci oldu.

Mitsubishi Electric'in IP Geliştirme Faaliyetleri

Grup Çapında İş ve Ar-Ge Stratejisi Olarak IP

- IP ve teknik standart girişimleri, şirketin iş ve Ar-Ge stratejileriyle yakından bağlantılıdır.

- Genel Merkez'de Başkan’ın doğrudan kontrolü altındaki Fikri Mülkiyet Bölümü, tüm dünyadaki fabrikalar, Ar-Ge merkezleri ve bağlı şirketlerin IP bölümlerini koordine etmektedir.

2) Küresel IP Faaliyetleri ve Uluslararası Standart Stratejileri

- IP için öncelikli projeler, önemli iş ve Ar-Ge projeleri ile iş birliği içinde oluşturulur. Ardından iş genişlemesinin beklendiği gelişmekte olan ülkelerde fiili iş dağıtımından önce başvurular yapılır.

- ABD, Avrupa, Çin ve Güney Doğu Asya'daki IP faaliyetlerini yönetmek üzere şirketin ilgili ülke yetkilileri atanmıştır.

3) Harici Taraflarla “Birlikte Yaratmayı” Aktif Olarak Teşvik Etmek İçin IP

- 2021'den bu yana "Open Technology Bank® faaliyetleri", sürdürülebilir bir gelecek için harici iş birliğini teşvik ederek değişik sektörler ve alanlardaki çeşitli sosyal zorlukların çözülmesine katkıda bulunan Mitsubishi Electric'in tescilli teknolojilerinin lisanslanması için fırsatlar yaratıyor.