İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Mehmet Ö'nün kentte saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

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Mehmet Ö'nün, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılar organize ettiği ve bunlara katıldığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.