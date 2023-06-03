Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bakan olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Hakan Fidan yeni kabinede görev alacak mı? Hakan Fidan bakan olacak mı? İşte ayrıntılar...

MİT Başkanı Hakan Fidan Yeni Kabinede Yer Alacak Mı?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı son kulis bilgilerine göre, 4 isme bakanlık için telefon gitti. Bu isimlerde biri de Hakan Fidan.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan’a, İçişleri için Ali Yerlikaya’ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır’a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak’a bu akşam telefon gittiği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Ancak bu bilgiler henüz bir netlik kazanmadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ