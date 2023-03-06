MİT Başkanı Hakan Fidan, teşkilatın geçtiğimiz yıl, birçok başarılı operasyona imza attığını vurgulayarak "Çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir." dedi.

Fidan yazıda şu ifadelere yer verdi:

"MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır."