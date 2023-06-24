Mission Impossible 7'nin en tehlikeli sahnesini neden ilk çekti? Mission Impossible: Ölümcül Yargı - Part 1' yakın zamanda vizyona girecek. Bir röportajda Tom Cruise, neden tehlikeli motosiklet sahnesini önce çektiğini açıkladı. Mission Impossible 7'nin en tehlikeli sahnesini neden ilk çektiğini Tom Cruise şöyle açıkladı;

'Mission Impossible: Ölümcül Yargı - Part 1' yakında vizyona girecek. Bir röportajında Tom Cruise, neden tehlikeli motosiklet sahnesini önce çektiğini açıkladı.

Mission Impossible 7'nin en tehlikeli sahnesini neden ilk çekti?

'Mission Impossible: Ölümcül Yargı - Part 1', serinin tamamında en çılgın sahnelere sahip. Tom Cruise ve Christopher McQuarrie, bu sahnenin çekimini, projenin sunduğu inanılmaz tehlike seviyesini, izleyicilere göstermek için bir promosyon olarak kullandılar. Bu sahnenin Paramount Pictures'ın filme 200 milyon dolarlık bütçe ile yeşil ışık yaktıktan sonra ilk çekilen sahne olduğu ortaya çıktı. Yönetmen "Bunu ilk gün yapmak, Ethan'ın neden yaptığını anlamamız için bize dünyanın tüm zamanını verdi" dedi.

Kaza olsaydı çekim uzardı

'Ölümcül Yargı'nın ilk bölümü, Tom Cruise'ü en büyük riski atmak için zorladı. McQuarrie'nin belirttiği hikaye anlatımı amaçlarını bir yana bırakırsak, Tom Cruise bu sahneyi herkesin önünde çekmeye mecbur olduğu, bir saplantıya dönüştürmüş gibi görünüyor. Bunun sebebi, Mission Impossible 6'nın çekimleri sırasında yaşadığı kaza, bu kaza sonucu ayak bileğini kırdı ve bu durum film yapımının gecikmesine ve yapım şirketine ek maliyetlere yol açtı. Eğer bu sahne ilk çekilen sahne olursa ve her ne sebeple olursa olsun bir kaza yaşanırsa, projenin çok fazla maliyet oluşturmadan durdurulabileceği ihtimali vardı. Veya Cruise'un iyileşirken film diğer sahneleri geliştirebilirdi.

"Aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum"

Cruise "Böylece, filmi devam ettirip ettirmeyeceğimizi ilk günden itibaren bilirdik" dedi. "Antrenman yapıyordum ve hazırdım" diye devam etti aktör. "Böyle bir şey yaparken çok keskin olman gerekiyor. Filmi hazırlarken aslında bu sahnenin ilk olması çok önemliydi. Bunu sona bırakıp diğer şeyleri çekmek ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırlanmıştı. 'Sadece yapalım' dedik. Ve tam olarak böyle oldu. Sahne mükemmel çıktı ve Mission Impossible 7'nin çekimlerine hiçbir problem yaşanmadan devam edildi.

Mission Impossible 7 Fragman