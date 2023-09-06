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Kadın voleyboluna desteğini artıran Misli, Filenin Sultanları’nın yanındaki güç oluyor. 2020 yılından bu yana Sultanlar Ligi isim sponsorluğunu sürdüren Misli, TVF ile imzaladığı yeni anlaşma ile A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi Resmi Sponsorluğu’nu üstlendi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’den Türk kadın voleyboluna bir büyük destek daha geldi. 2020-2021 sezonundan itibaren Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olan Misli, şimdi de iki yıl süreyle A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın resmi sponsoru ve Sultanlar Ligi Resmi Sponsoru oldu. Misli’nin Türk kadın voleyboluna verdiği çifte destek, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan sponsorluk anlaşması imza töreni ile duyuruldu. Törene, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Misli CEO’su Zafer Reisoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Elif Şahin ve İlkin Aydın katıldı.

Sponsorluk anlaşmasına göre, Misli iki yıl süreyle hem A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın hem de Sultanlar Ligi’nin Resmi Sponsoru unvanına sahip olacak.

“Branş ayırt etmeksizin Türk sporunu destekliyoruz”

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yıllardır branş ayırt etmeksizin Türk sporunu desteklediklerini belirterek “Voleybola duyduğumuz sevgi ve ilgi, rahmetli babamız Erdoğan Demirören’in 1979 yılında Ankara Pazarları Voleybol Takımı’nı kurmasıyla başladı. Bizler de rahmetli babamızın spora verdiği desteği sürdürmeyi görev bildik” dedi. Misli’nin bugüne kadar kadınlarda ve erkeklerde basketbol ana sponsorlukları, Futbol Federasyonu lig ve isim sponsorlukları gibi desteklerde bulunduğunu hatırlatan Demirören, “Türk sporuna elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün ise başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve birbirinden değerli takımlarımızın yer aldığı Sultanlar Ligi’nin resmi sponsoru olarak, Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen voleybol sporuna fayda sağlamaya devam etmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Sporcularımızın başarısı katlanarak sürecek”

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üstün başarılarının katlanarak süreceğine ve Türk milletine daha nice sevinçler yaşatacağına olan inancını dile getiren Demirören, “Türk kadın voleybolu için bu önemli iş birliğinin oluşumunda emeği geçen, başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, yönetim kurulu arkadaşlarına, emeği geçen tüm federasyon ve Misli profesyonellerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sultanlar Ligi dünyanın en iyisi”

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Misli ve TVF’nin 2020-2021 sezonunda başlayan iş birliğine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Misli’nin Sultanlar Ligi’nde son üç yılda isim sponsoru olarak büyük bir destek verdiğini hatırlatan Üstündağ, “Bu anlaşmayla Misli hem Sultanlar Ligi’ne hem de A Milli Kadın Voleybol Takımımıza resmi sponsor olarak destek verecek” dedi. Sultanlar Ligi’nin dünyanın en iyi kadın voleybol ligi olduğunu ifade eden Üstündağ, “Bu yıl CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde iki Türk takımının final oynaması bunun en büyük kanıtı oldu” dedi.

Hedef olimpiyat şampiyonluğu

Türk voleybolunun son dönemde önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen Üstündağ, şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada son Avrupa şampiyonunu, son dünya şampiyonunu ve son Olimpiyat şampiyonunu yenmiş bir takımımız var. Önümüzde Olimpiyat seçmeleri var. Kesinlikle orada olacağız, daha önce de Olimpiyatlarda mücadele etmiştik. Hedefimiz bu kez kürsüye çıkarak son iki şampiyonluğumuzda yaşattığımız mutluluğu milletimize tekrar yaşatmak.”

Türk kadın voleybolunun başarısında Misli ve diğer sponsorların desteğinin önemine dikkat çeken Üstündağ, “Bu zaferler elde edilirken sponsorların desteğini unutmayacağız, unutturmayacağız. Misli iş birliğini daha büyüterek, daha da büyük destekler olarak almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin huzurunuzda sayın Yıldırım Demirören ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Anlaşmamızın Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.