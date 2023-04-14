Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında konuşan Şukri, son dönemde hızlanan iki ülke arasındaki temasların ve cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin, ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar olduğunu vurguladı. Enerji alanında işbirliği olasılığına da değinen Şukri, Türkiye ve Mısır'ın istikrarlı ve egemen bir Libya hedefine ortaklaşa ulaşmak istediklerini kaydetti.

Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azaltılması için çaba gösterdiğini belirten Şukri, bu durumun işbirliği ve koordinasyon alanlarını genişletme açısından ülkenin çıkarına olduğunu dile getirdi. Ukrayna savaşı hakkında konuşan Şukri, Mısır'ın bu krizden ekonomik olarak büyük zarar gördüğünü belirtti ve tarafları müzakere masasına davet etti.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeyi gözden geçireceğini ifade etti. Şukri, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi gerektiğini ve bu süreçte yapıcı adımlar atılacağını belirtti.

Kaynak:AA