"Tutankhamun'un Laneti" söylemleri nasıl ortaya çıktı? Antik Mısır'ın en genç firavununun gizemli hayat hikayesi Rehber ve Yazar Turgay Tuna Teke Tek Bilim'de Fatih Altaylı'ya anlattı.

Rehber Turgay Tuna, Tutankhamun lanetine dair dikkat çeken açıklamalarında; "Çok enteresan şeyler olmuş. Mesela mezarı yarı yarıya kazıp lahti bulduktan sonra bu işin sponsoru olan kişi birkaç gün sonra beklenmedik şekilde Kahire'de hayatını kaybetti" sözleri ekran başındakilerin kanını dondurdu.

Uzun yıllar Tutankhamun'un laneti üzerine basında yer alan konuya değinen rehber Turgay Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mısırlı lokal bir rehber çift ABD'ye götürülüyor. Sabah kapı açılıp içeri girdiklerinde geceden kenara çöreklenmiş kobra yılanıyla karşılaşıyorlar ve yılan atlayıp adamı ısırıyor. Adam ölüyor. Bu da Tutankhamun'un lanetlerinden sayılıyor."

Kahire'nin merkezinde müze müdürüne gelen soru?

"Antik Mısır'ın en genç firavununun mezarı yarı yarıya kazıp lahti bulduktan o ekipten çoğu kişi ölmüş. Mesela Belçikalı gazeteci mumyaların lanetleri üzerine bir haber hazırlıyor. O zaman da bu Tutankhamun'un mezar eşyalarının bazıları ambalajlanıyor. Eşyalar, gönderilecek zaman şehir şehir dolaşacak. O gazeteci Kahire'nin merkezinde müze müdürüyle arasında geçen konuşma da oldukça ilginç."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi