Dün gece Galataport'ta Ay Yapım ve Doğuş Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Academy Day'in kapanış partisi, dünya genelinden gelen yapımcılar, yayıncılar ve Türkiye televizyon dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Bu özel etkinliğe katılanlardan biri de oyuncu Miray Daner oldu.

Miray Daner Ayrılığın Perde Arkasını Anlattı

Miray Daner, geçtiğimiz haftalarda Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayrılık hakkında konuşan Daner, ilişkinin bitme sebebini açıkladı.

Daner, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" şeklinde yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi: "İlişkimizi sonlandırdık, evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi