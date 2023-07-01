Ünlü televizyoncu ve şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkisi kısa süre önce sona eren oyuncu Miray Daner'in, iddialara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile flört etmeye başladı

Miray Daner, geçen haftalarda Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrıldıktan sonra, bayram tatili nedeniyle Bodrum'a gitti. Tatilde, güzel oyuncunun yeni sevgilisi olan Ata Caner Çerçioğlu ile beraber görülmesi, ilişkilerinin yeni başladığını ortaya çıkardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu olan Ata Caner Çerçioğlu, geçmişte Tren Beach Club'ın işletmeciliğini yapmıştı.