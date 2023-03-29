Kuşevleri geleneğinin günümüzde en güzel örnekleriyle sürdürülmesi amacıyla Vakıf Katılım’ın düzenlediği “Nesilden Nesile Kuşevleri Tasarım Yarışması’’nda ödül kazanan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Üsküdar’daki Mimar Sinan Galerisi’nde “Mirasımız Kuşevleri” sergisinde ziyarete açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Kurumumuzu ülkemizin, ecdadımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçilerinden biri olarak görüyoruz. Buradan hareketle değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Osmanlı’nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlatan ve günümüze kadar ulaşan “Kuşevleri” projesini sürdürüyoruz. Projeyle, kuşlara barınak olan kuşevi geleneğini yeniden canlandırarak günümüz modern mimari dünyasına entegre etmeyi ve ekolojik olarak da doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi ve ekledi:

“Vakıf Medeniyeti” ve “Vakıf Kültürü” anlayışını benimseyerek; sosyal dengenin temellerinden biri olan vakıfların korunmasına ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projeleri önceliklendiriyoruz. Vakıf kültürümüzden aldığımız güç ve bilinçle önümüzdeki dönemde de toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak projeler geliştirmeye ve bu yönde atılan adımları desteklemeye devam edeceğiz.”

Sergi yarışmaya katılım sağlayan amatör & profesyonel sanatçıların kuşevleri geleneğini çeşitli üsluplarla yorumladıkları eserlerden oluşuyor. Sergide yer alan birbirinden renkli kuşevleri, ziyaretçilere Anadolu’nun kadim medeniyetinin nadide örneklerinin güncel yorumlarını sunuyor.

“Mirasımız Kuşevleri” sergisi, Mimar Sinan Galerisi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Üsküdar/İstanbul adresinde hafta sonu dâhil olmak üzere her gün ziyaretçilerini kabul etmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ