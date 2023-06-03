• 6 Nisan :İstanbul kuşatması başladı

12 Nisan : Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerinde demirledi

18 Nisan : İstanbul çevresindeki adalar fethedildi

20 Nisan : Bizans’ın yardımına gelen 5 gemi Osmanlı donanmasından kurtulup Haliç’e girdi

22 Nisan : Osmanlı donanmasına ait gemiler karadan taşınarak Haliç’e indirildi.

23 Nisan : Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bizans İmparatoru, II.Mehmet’e barış teklifinde bulundu.

18 Mayıs : kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule ,surların önünde kullanıldı.

28 Mayıs : II.Mehmet, genel saldırıdan önce Bizans imparatoruna , teslim olması teklifinde bulunuldu.

29 Mayıs: Genel saldırıya geçen Türk kuvvetleri ,sabah saatlerinde İstanbul’u fethetti. Fethi gerçekleştiren ve bundan böyle FATİH SULTAN MEHMET olarak anılacak olan II.Mehmet, İstanbul’a girdi ve başkent yaptı.

İşte Peygamberimizin İstanbul ile ilgili , fethi hadisi şu cümle ile rivayet edilir.

“ İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ,o ordu ne güzel ordudur “

Fatin’in zehirlendiği ileri sürüldüyse de bunun doğru olmadığı ve bütün padişahlarının geçirdiği damla (gut-nikris ) hastalığından öldüğü bilinir. Fatih ,yeni bir çığır açan hükümdardır. Onu tamamen hümanist ve Rönesans hükümdarı saymak doğru değildir. Ancak , onun hoşgörüsünü çocukları ve torunları devam ettiremeyerek devletin gittikçe gerilemesine sebep oldular.

Fatih’in öldükten sonra tahnit edilen cesedi ,3 Mayıs’tan 22 Mayıs’a kadar Yeni Saray’da ( Topkapı Sarayı’nda ) kaldı ve 22 Mayıs’ta, Amasya’dan gelerek tahta geçen oğlu Beyazid’ın Türk geleneğine uygun olarak hazırlattığı bir törenle 1470 ‘te tamamlanan ve kendi adıyla anılan Fatih Külliyesi’ndeki türbesinde gömüldü.

Mekan’ın cennet olsun büyük Türk komutan.

Saygı ve Sevgilerimle.