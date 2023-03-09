Sezen Aksu deprem bölgesine giderek depremzedeleri ziyaret etti. Yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran minik serçe çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

SİMGE ÜNAL "HEP Bİ KORKU VAR" SİMGE ÜNAL "HEP Bİ KORKU VAR"

6 Şubat'ta Karamanmaraş'ın merkez üssü 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ili ağır hasara uğrattı. Bu yüzyılın afetlerinde 45.000'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmıştır.

Depremin ardından yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken "Küçük Serçe" lakapl  Aksu da depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi