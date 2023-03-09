Sezen Aksu deprem bölgesine giderek depremzedeleri ziyaret etti. Yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran minik serçe çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

6 Şubat'ta Karamanmaraş'ın merkez üssü 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ili ağır hasara uğrattı. Bu yüzyılın afetlerinde 45.000'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmıştır.

Depremin ardından yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken "Küçük Serçe" lakapl Aksu da depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi