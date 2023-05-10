Geleceğin sahibi olan çocukların ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarını artırmak için eğlenceli bir etkinlik gerçekleştiren şirket, çocuklarla birlikte “ileri dönüşüm heykeli” inşa etti. Çocuklar yanlarında getirdikleri pet şişe ve kapaklarla kolektif bir sanat eseri ortaya çıkarırken aynı zamanda ileri dönüşümün yaşamımıza kazandırdıklarını da keşfetti.

İklimlendirme sektörünün önde gelen oyuncularından Systemair Türkiye, dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı teknolojilerinin yanı sıra organize ettiği etkinliklerle de fark yaratıyor. Son olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını çalışma arkadaşları ve çocuklarıyla paylaşan şirket, “İleri Dönüşüm” temasıyla keyifli bir etkinliğe imza attı. Systemair’in çalışan markalaması olan Systemair Benim bünyesinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, evlerinden getirdikleri pet şişelerle hayal güçlerini kullanarak dev bir ileri dönüşüm heykeli yarattılar.

İleri dönüşümün bilgilendirici ve keyifli yönünü keşfettiler

Geleceği değiştirebilecek asıl gücün çocuklar ve gençler olduğuna inanan Systemair Türkiye, dünün köklü mirasını arkasına alarak daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemini vurgulamak hedefiyle sürdürülebilirlik temasına odaklanan şirket, çocukların hayal dünyasını ileri dönüşüm heykellerinde buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar yaş gruplarına göre ayrılarak evlerinden getirdikleri pet şişeler ve kapaklarıyla hayallerini konuşturdu. Çocuklar ortaya çıkan kolektif sanat eseri ile sürdürülebilirliğin keyifli yönüyle tanışırken aynı zamanda uzmanlardan aldıkları bilgilerle geri ve ileri dönüşümün önemini keşfetti.

Etkinlik çerçevesinde Systemair çalışanları, iş yerlerini ailelerine ve çocuklarına tanıtma fırsatı bulurken bir yandan da çocukları ile beraber keyifli zaman geçirdiler. İleri dönüşüm heykel çalışmasının yanı sıra minikler için hazırlanmış özel aktiviteler ve öğretici atölyelerden oluşan etkinlik, tüm katılımcılar ile çektirilen toplu fotoğrafın ardından düzenlenen öğle yemeği ile son buldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ