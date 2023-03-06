Mine Tugay 28 Temmuz 1978 yılında subay olan babasının görev yeri olan Konya’da dünyaya gelmiştir. Yeni Levent Lisesi’ni bitirdikten sonra 1998 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.
Oyunculuk hayatına ilk kez 1997 yılında “Büyük Kulaklı Küçük Ayı” oyunu ile adım atmıştır. Yine 1997 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimine başlamıştır. Ancak bu eğitimlerinde Özge Özberk ve Özgü Namal’ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan “disiplinsizlik” nedeniyle uzaklaştırılan 13 kişiden biri olmuştur.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır.
2003 yılında “Onikinci Gece” ve “Kuşlar Meclisi” oyunlarında oynamıştır. Ardından aynı yıl içerisinde “Gülbeyaz” isimli ekranların sevilen televizyon dizisinde rol almıştır. 2004 yılında “Adı Aşk Olsun” isimli dizide ve “Gönül Yarası” isimli sinema filminde rol almıştır.
Filmografisi
Televizyon
1998 Karambol Kamil
2002 Gülbeyaz Y
2004 Adı Aşk Olsun
2004 Aliye Y
2006 Gülpare
2007 Benden Baba Olmaz
2008 Sınıf
2009 Aynadaki Düşman
2009-2010 Kapalıçarşı
2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2011 5’er Beşer
2012 Yalan Dünya
2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2013-2014 Medcezir
2014 Kalp Hırsızı
2015 Çilek Kokusu
2016-2017 Paramparça
2019-2020 Zalim İstanbul
2022 Gülümse Kaderine
2023 Yalı Çapkını
İnternet dizi ve filmleri
2021 Hükümsüz
Merve Kült
Sinema
2004 Gönül Yarası
2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2009 Kaptan Feza
2010 Herkes mi aldatır?
Kısa filmleri
2007 Yoldaki Kedi
2007 Felix Und Scorpion
Tiyatro
2002-2003 On İkinci Gece
2002-2003 Kuşlar Meclisi
2003-2004 Mem ile Zin
2004-2005 Çok Uzak
2007 Yalancı Tanık
2007-2008 Karatavuk
2008-2009 Vur Yağmala Yeniden
2009 Yusuf ile Menofis
2010 İnsanlık Ölmedi Ya
2010-2011 Beğendiğiniz Gibi
2010-2011 Tilt (oyun)
2011 5’er Beşer
2014 Arkadaşım Hoşgeldin
Ödülleri ve adaylıkları
2008 Sinepark Kısa Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Yoldaki Kedi
2008 VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Karatavuk
2009 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Küçük Salon) Karatavuk (Tiyatro Dot)