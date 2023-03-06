Mine Tugay 28 Temmuz 1978 yılında subay olan babasının görev yeri olan Konya’da dünyaya gelmiştir. Yeni Levent Lisesi’ni bitirdikten sonra 1998 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Oyunculuk hayatına ilk kez 1997 yılında “Büyük Kulaklı Küçük Ayı” oyunu ile adım atmıştır. Yine 1997 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimine başlamıştır. Ancak bu eğitimlerinde Özge Özberk ve Özgü Namal’ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan “disiplinsizlik” nedeniyle uzaklaştırılan 13 kişiden biri olmuştur.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır.

2003 yılında “Onikinci Gece” ve “Kuşlar Meclisi” oyunlarında oynamıştır. Ardından aynı yıl içerisinde “Gülbeyaz” isimli ekranların sevilen televizyon dizisinde rol almıştır. 2004 yılında “Adı Aşk Olsun” isimli dizide ve “Gönül Yarası” isimli sinema filminde rol almıştır.

Filmografisi

Televizyon

1998 Karambol Kamil

2002 Gülbeyaz Y

2004 Adı Aşk Olsun

2004 Aliye Y

2006 Gülpare

2007 Benden Baba Olmaz

2008 Sınıf

2009 Aynadaki Düşman

2009-2010 Kapalıçarşı

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011 5’er Beşer

2012 Yalan Dünya

2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2013-2014 Medcezir

2014 Kalp Hırsızı

2015 Çilek Kokusu

2016-2017 Paramparça

2019-2020 Zalim İstanbul

2022 Gülümse Kaderine

2023 Yalı Çapkını

İnternet dizi ve filmleri

2021 Hükümsüz

Merve Kült

Sinema

2004 Gönül Yarası

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2009 Kaptan Feza

2010 Herkes mi aldatır?

Kısa filmleri

2007 Yoldaki Kedi

2007 Felix Und Scorpion

Tiyatro

2002-2003 On İkinci Gece

2002-2003 Kuşlar Meclisi

2003-2004 Mem ile Zin

2004-2005 Çok Uzak

2007 Yalancı Tanık

2007-2008 Karatavuk

2008-2009 Vur Yağmala Yeniden

2009 Yusuf ile Menofis

2010 İnsanlık Ölmedi Ya

2010-2011 Beğendiğiniz Gibi

2010-2011 Tilt (oyun)

2011 5’er Beşer

2014 Arkadaşım Hoşgeldin

Ödülleri ve adaylıkları

2008 Sinepark Kısa Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Yoldaki Kedi

2008 VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Karatavuk

2009 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Küçük Salon) Karatavuk (Tiyatro Dot)

instagram