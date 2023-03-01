Hayata geçirdiği projelerde güncel toplumsal sorunları odağına alan ve kolektif bilince katkı sağlamayı misyon edinen Mina’nın Çocukları Projesi üç yıldır kamu ile buluşturduğu Bodrum- Kolektif “Hafıza”, Trabzon -Kolektif “Yansıma” projelerinden sonra TÜKD İstanbul Şubesi’nin ve İBB’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı Projeleri arasında yer alan Kolektif “İyileşme” ile 1-31 Mart tarihleri arasında Metrohan’da İstanbullularla buluşacak. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’nin bünyesindeki Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme” sergisi ve paralel etkinlik serisi boyunca yapılacak bağışları depremden etkilenen üniversiteli genç kadınların barınma sorununu çözmek ve eğitimlerinin sürdürülmesinde burs olarak kullanacak. Güncel problematiklere ışık tutmak ve kamuoyu oluşturmak için çağdaş sanatı uzlaşma aracı olarak benimseyen Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme”de küratör Ayça Okay; kriz dönemlerinde sanat alanlarının ve üretiminin işlevselliğini de tartışmaya açmayı hedefleyerek, Metrohan’ın çok bölümlü mimari yapısını bir iyileşme merkezi olarak tasarladı.

Araştırma temelli projenin bir yıla dayanan hazırlık sürecinde kadınların yaşadığı güncel problematikleri odağına alan sergi ve kamusal program yaşanan afetten sonra Mina’nın Çocukları Projesi, depremden etkilenen genç üniversite öğrencisi kadınların barınma ve eğitime erişilebilirliğine destek olmak uzun vadeli, sürdürülebilir bir destek sistemi oluşturmak için çağdaş sanat aracılığı ile sesini duyurmayı hedefliyor.

Metrohan’dan “İyileşme” sesleri yükselecek

İstanbul’un geçmişine tanıklık etmiş bir hafıza mekanı olan ve kitlelerin buluşma noktasındaki Metrohan, Kolektif İyileşme’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de içine alan bir ay boyunca iyileşmenin yollarının aranacağı tartışmalara, toplumun farklı katmanlarını ilgilendiren toplumsal cinsiyet eşitsizliği, farkındalık yaratma, travmaların iyileştirilmesi vb konuların tartışılacağı bir merkez olacak. Ayça Okay küratörlüğünü üstlendiği sergide 19 ulusal ve uluslararası sanatçıların yapıtları ile “Kadını” merkezine alan sorunlara dikkat çekecek. Paralel etkinlik serisinde ise meditatif ses deneyimleri, söyleşiler, arşiv çalışmaları, psikopatolojik analiz yapan girişimler İstanbullular ile buluşacak.

Temelinde Mina Başaran bursunda yer alan genç kızlara yetkinlik kazandırarak, merak ve hayatsal görüşlerin tohumların atıldığı 10-14 yaş aralığında ihtiyaç sahibi çocukların geleceğin güçlü, örnek bireyler olabilmesi için ışık tutmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan Mina’nın Çocukları, bu kez yaşanan depremde eğitime ulaşmada ve barınma sorun yaşayan üniversiteli genç kadınlara da yapılan bağışlarla destek olacak.

Kolektif “İyileşme” Sergisinin kamusal programının tasarlanmasında vernaküler mimarisiyle dünyaca tanınan Etiopya’nın Modern Müzesi ZOMA, TÜRKONFED, Baltaş Gurup, TÜKD, Endeavor, Mindfullnes Institute, Meditopia katkıda bulunuyor.

Kolektif İyileşme’de; Hoda Tawakol, Alicia Framis,Mehtap Baydu,Saelia Aparicio, Silva Bingaz, Roslyn Orlando, Neriman Polat, Nancy Atakan, İnci Eviner, Nergiz Yeşil, Büşra Çeğil, Lara Ögel, Zeyno Pekünlü, Deniz Hartık, Leyla Emadi, Leyla Gediz, MADEYOULOOK gibi sanatçıların yanı sıra; Julia Stoschek Koleksiyonu’ndan Tracey Emin’e ait video ile İstanbul Oyuncak Müzesi Koleksiyonu’ndan oyuncaklar yer alıyor.Ayrıca Kolektif İyileşme merkezi olarak tasarlanan mekanda izleyiciler yapay zeka temelli oluşturulan Sigmund Freud “bot”u Character AI girişimi ile psikoterapi seansı deneyimleyebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile İstanbul’da bir ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif İyileşme Sergi ve paralel etkinlik serisinin açılışı 1 Mart’ta yapılacak. Sergi ve paralel etkinlikler pazartesi hariç 10.00-19.00 saatleri arasında kamunun ziyaretine açık olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi