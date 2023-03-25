Milliyet Mimarlık, mart sayısının odağına Türkiye’yi büyük bir üzüntüyle derinden etkileyen deprem felaketini alıyor. Kentleşme sürecinde yapılan yanlışların yanı sıra bir şehrin deprem gerçeğiyle yaşamasının doğru adımlarını da mimar ve akademisyenlerin görüşleriyle aktarıyor. Deprem bölgesinde ayakta kalan nitelikli yapılardan biri olan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Binası’nın mimarı Can Çinici, güvenli yapıların bulunduğu sağlıklı kentlerde barınmanın insanların en temel haklarından biri olduğunun altını çiziyor. Şehirlerin büyük yıkımlara açık hale gelme sürecine de değinen Can Çinici, “Depremin oluşturduğu hazin yıkım bize şehir ve bölge ölçeğinde planlamanın yeniden hatırlanması gerektiğini gösteriyor" diye ekliyor. Dosya sayfalarında, deprem sonrasında akıllarda beliren “Nerede hata yaptık? Deprem gerçeğiyle nasıl yaşarız? Bundan sonra hangi adımları atmalıyız?” sorularına Türkiye’nin önde gelen mimar, sosyolog ve akademisyenlerinin verdiği yanıtlar; kent, mimarlık, çevre odağındaki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, akademisyen ve şehir plancısı Murat Germen’in Adıyaman, Maraş ve Hatay’daki yıkımın kaydını tuttuğu fotoğrafları ile birlikte yer alıyor. 26’ncı sayı, Yanardağ Mimarlık tarafından eğimli bir arazide, topografik bir yorumla ele alınan ve kentin geçmişte yaşadığı deprem yıkımına gönderme yapan Bolu Deprem Anıtı’nı ön plana çıkarıyor. Gündem sayfaları mimarlık alanındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmelerin yanı sıra Suha Özkan’ın “Balkrishna Doshi: Pritzker Ödülü Alan Deprem Gönüllüsü” başlıklı yazısına yer veriyor. 26 Mart Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte bayilerden ücretsiz olarak ulaşılabilecek Milliyet Mimarlık dergisine, Getir, Trendyol, Shopier, Turkcell Dergilik ve dijital platformlardan erişilebiliyor.