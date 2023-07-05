Geçtiğimiz sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kaç puandan öğrenci aldı? Taban puanları ve başarı sıralamaları? Bu soruların cevapları, aday öğrenciler ve sanatseverler tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM verilerine göre, 2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kabul edilen öğrencilerin puanları bölümlere göre farklılık gösterdi. Hangi bölüm hangi puan aralığında öğrenci aldı?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat ve tasarım alanında öncü bir eğitim kurumu olarak dikkat çekiyor. Üniversitede hangi bölümler bulunuyor? Geçtiğimiz sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne kabul edilen öğrenciler hangi puanlarla yerleşti? İşte merak edilen soruların cevapları!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Üniversite, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Heykel, Resim, Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sinema ve Televizyon, Moda ve Tekstil Tasarımı, Müzik, Tiyatro gibi birçok değerli bölüme ev sahipliği yapmaktadır.

Eğer siz de sanat ve tasarım alanında bir kariyer yapmak istiyorsanız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 2023 taban puanlarını merak ediyor olabilirsiniz. Gelecek yıl için başvurular başlamadan önce, geçtiğimiz yılın puanlarını inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Böylece tercih sürecinde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat ve tasarım tutkunlarına kapılarını açmaya devam ediyor. Öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü bu prestijli üniversite, geleceğin sanatçılarına ilham vermeye devam edecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tarihçe

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1882 yılında "Sanayi-i Nefise Mektebi" adıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı, sanat ve tasarım alanında yetenekli gençleri eğitmektir. 1928 yılında "Güzel Sanatlar Akademisi" adını alan okul, 1969 yılında ise "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi" olarak değiştirilmiştir. 1981 yılında ise bugünkü adı olan "Mimar Sinan Üniversitesi"ni almıştır. 2004 yılında ise "Güzel Sanatlar" ibaresi eklenerek "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi" adını almıştır.

Fakülteler

Üniversite, dört fakülteden oluşmaktadır. Bunlar:

Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Enstitüler

Üniversitede beş enstitü bulunmaktadır. Bunlar:

Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Mimarlık ve Şehircilik Enstitüsü

Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları

Üniversitede bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar:

Yüksekokul: Devlet Konservatuvarı Meslek Yüksekokulları: Meslek Yüksekokulu, Avni Akyol Meslek Yüksekokulu

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Üniversitede çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Mimarlık Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Sanat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimler bulunmaktadır.

Kampüsler

Üniversitenin ana kampüsü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tophane'dedir. Diğer kampüsler ise Bomonti ve Maçka'da bulunmaktadır.

Önemli Mezunlar

Üniversitenin birçok önemli mezunu bulunmaktadır. Bunlar arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, Abidin Dino gibi önemli sanatçılar bul Üniversiteden mezun olmuştur.

Mimar Sinan Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat alanında eğitim veren köklü bir üniversitedir. Öğrencilerin merakla beklediği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da açıklanmıştır. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bölümlerine göre taban puanları ve başarı sıralamaları:

Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Arkeoloji 264,45173 294.317 60+2 EA Endüstriyel Tasarım 345,62574 97.098 60+2 SAY Felsefe 264,32422 295.009 60+2 EA Fizik 248,12463 298.944 30+1 SAY İç Mimarlık 345,02256 97.817 60+2 SAY İstatistik 273,60434 220.770 65+2 SAY Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 236,13161 484.536 40+1 EA Matematik 285,95395 191.595 70+2 SAY Mimarlık 381,98524 59.082 120+3 SAY Sanat Tarihi 335,35346 41.294 80+2 SÖZ Sinema ve Televizyon 380,5844 7.839 60+2 SÖZ Sosyoloji 281,27707 216.264 70+2 EA Şehir ve Bölge Planlama 258,50818 263.464 70+2 SAY Tarih 330,9394 47.367 70+2 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatı 322,03107 61.958 70+2 SÖZ Giyim Üretim Teknolojisi 266,19921 616.827 40+1 SAY Mimari Restorasyon 310,621 304.083 45+2 SAY

Bu tabloda yer alan veriler, örgün öğretim programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir. En düşük taban puanı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'ne ait olup 236,13161, en yüksek taban puanı ise Mimarlık Bölümü'ne ait olup 381,98524'tür. Benzer şekilde, başarı sıralaması en düşük olan bölüm Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile 484.536 iken, en yüksek başarı sıralaması Sinema ve Televizyon Bölümü ile 7839'dur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, öğrencilere sanat alanında nitelikli bir eğitim imkanı sunmaktadır. Farklı disiplinlerde eğitim veren bölümleriyle öne çıkan üniversite, öğrencilere sanatın çeşitli dallarında kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Öğrenciler, bu tablodaki verilere göz atarak tercih edecekleri bölümler hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler. Ancak, tabloda belirtilmeyen bölümler için taban puanı ve başarı sıralaması verileri mevcut olmayabilir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adayların, üniversitenin resmi web sitesini ve ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel puanları takip etmeleri önemlidir. Bu kaynaklardan alınan doğru bilgiler, doğru tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerine sanat alanında eşsiz bir eğitim deneyimi sunarken, öğrenciler de tutkularını ve yeteneklerini geliştirecekleri bir ortamda kendilerini keşfetme fırsatı bulurlar.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Bilmeniz Gerekenler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli devlet üniversitelerinden biridir. Özellikle sanat ve konservatuvar bölümleriyle tanınan bu üniversite, 2023 yılında 236,13161 taban puanı ve 484.536 başarı sıralaması ile öğrenci kabul etmiştir. Ancak, her bölümün taban puanı ve başarı sıralaması kendi içinde değerlendirilmelidir.

Üniversitenin Konumu ve Bölümleri

Üniversite, İstanbul'daki devlet üniversiteleri arasında yer alır ve merkezi konumu nedeniyle Beşiktaş'ta bulunur. Bu, birçok öğrencinin tercih sebebi olmaktadır. Sanat ve konservatuvar bölümleri, öğrencilerin ilk tercihi olma eğilimindedir.

Üniversiteye Giriş

Mimar Sinan Üniversitesi'ne giriş yapabilmek için, 2023 yılında 236,13161 taban puanı ve 484.536 başarı sıralamasını geçmek gerekmektedir. Ancak, her yıl taban puanlar ve başarı sıralamaları değişiklik gösterebilir. Sanat bölümlerine giriş yapabilmek için, yetenek sınavlarına hazırlanmak gerekmektedir.

Eğitim Süresi

Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisans bölümleri için eğitim süresi 4 yıl, ön lisans bölümleri için ise 2 yıldır. Yüksek lisans programları için eğitim süresi 2 yıl, doktora programları için ise 4 yıldır.

Üniversitenin Statüsü

Mimar Sinan Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir ve bu nedenle öğrencilerden eğitim ücreti alınmamaktadır. Üniversite, herhangi bir vakıf tarafından işletilen bir özel üniversite değildir. Öğrenciler, tam burslu eğitim alır ve sadece yemekhane, yurt, ders materyalleri gibi masraflar için ücret öderler.

Hazırlık Sınıfı

Mimar Sinan Üniversitesi'nde, eğitim dili yabancı dil olan bölümler için hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde ise, isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına gidilebilir.

Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Bölümleri

Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

Mimarlık Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

Fotoğraf Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Grafik Tasarımı Bölümü

Heykel Bölümü

Resim Bölümü

Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü

Sinema ve Televizyon Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Arkeoloji Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Felsefe Bölümü

Fizik Bölümü

İstatistik Bölümü

Matematik Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Müzik Bölümü

Müzikoloji Bölümü

Sahne Sanatları Bölümü

Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü

Mimari Restorasyon Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sertifika Programları Nelerdir?

Sertifikalı Geleneksel Ahşap Sanatı Eğitimi - 2200 TL

Sertifikalı Mozaik Yapım Teknikleri - 2200 TL

Sertifikalı Tezhip Tasarım - 5000 TL

Sertifikalı Dijital Çağda Fikri Haklar - 3000 TL

Tasarımcılar için Temel Modelistlik – 1350 TL

Yeni Nesil Tasarım Modelistliği - 3750 TL

Sistemsel Koçluk Sertifika Programı - 4390 TL

Sertifikalı Restorasyon Teknik ve Teknolojileri – 4000 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Nörobilim (Neuroscience) Temelinde Öğretim Uygulamaları Modülü - 400 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Eğitim Ortamlarının Yönetimi Modülü - 400 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Eğitim Örgütlerinde Çalışma Psikolojisi Modülü - 400 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarım Modelleri Modülü – 400 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Yenilikçi Öğretim Uygulamaları Modülü – 400 TL

Geleceğin Eğitimcisi Sertifika Programı: GESP Eğiticinin İletişim ve Farkındalık Becerileri Modülü - 400 TL

Görsel Mağaza Tasarımı: 3 – 1350 TL

İtalya'da Sertifikalı Eğitim Rehberliği - 4200 TL

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Uzmanı Sertifika Programı - 4000 TL

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Operatörü Sertifika Programı - 5000 TL