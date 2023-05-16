Mimar Sinan’ı hep eserleri ile tanıdık Ama onun dramatik yaşamıyla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok…

Bir mimari deha olarak debdebe içinde yaşadığını zannederiz. İstanbul’a su getiren bentleri yapan büyük ustanın ölüm döşeğinde, dudaklarını ıslatacak bir damla su bile bulunamamıştır.

Tarihin derinliklerine bakıldığında İstanbul’a su getirmek o günün şartlarında pek mümkün görünmüyor. Saray İstanbul’un bu susuzluğunun giderilmesi için Mimar Sinan’ı görevlendirir.

Mimar Sinan atını dizginler yanına da yaverlerini alır, Çekmece kıyılarını başlar dolaşmaya. Beşiktaş'a kadar İstanbul'un kıyılarında dereleri, akan suları tespit eder. Bu suların önü örüldüğü, baraj yapıldığı takdirde nereye kadar yükselir, nereden nereye kemer yapılarak İstanbul'a getirilebilir, bunun günlerce hesabını yapar ve Kanuni'nin huzuruna çıkar.

Kanuni Sultan Süleyman Han sorar: "Mimarbaşı, ne oldu İstanbul'a su getirmek mümkün müdür acep?" Mimar Sinan, "Belki sultanım mümkündür. Ancak çok büyük masrafı var ." der...

Kanuni'nin, Mimar Sinan'a "Mimarbaşı sen İstanbul'a su getirmenin mümkün olup olmadığını söyle. Eğer mümkünse ben altın keselerini su yoluna uç uca dizmeye razıyım." dediği rivayet edilir...

Bunun üzerine Mimar Sinan kolları sıvar ve İstanbul'un dışındaki suları Kağıthane civarında belli yerlerde toplar, orada da dere içlerine büyük geçitler yararak İstanbul'a getirir ve şehrin belli meydanlarında umumi çeşmeler yaparak suyu akıtır. Bu çeşmelerin sayısı da kırkı bulur. O güne gelinceye kadar, musluk gibi bir adet olmadığı için sular boşa akıp gider. O gün çok pahalıya mal olan suyu artık bostanlara, yollara akıtmak istemezler ve ilk defa İstanbul'da "lüle" dedikleri musluğu çeşmelere koyarlar.

Su böylesine pahalıya geldiği ve kıymet kazanmaya başladığı için Kanuni Sultan Süleyman Han bir ferman çıkarır ve "İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse bu çeşmelerden gizlice yeraltlarından evine su alamayacaktır."

Kanuni bu genel şartlara bir istisna da koyar; bu da Mimar Sinan'a iletilir. Denilir ki: "Sen İstanbul'a böylesine güzel bir çalışma sonunda kırk çeşmeye su getirdin. Sen evine özel olarak bir lüle su alabilirsin."

Süleymaniye civarındaki meydan çeşmesinden Mimar Sinan'ın evine özel olarak yol yapılır ve su akıtılır. Böylece Mimar Sinan evinde özel suyu olan tek kişi olur. Mimar Sinan Şehzadepaşa Camii, Süleymaniye Camii ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptıktan sonra vücudu yorgun düşer ve yaşlanır. Devir değişir artık Kanuni Sultan Süleyman Han'da vefat etmiştir.

Mimar Sinan’da oldukça yaşlanmıştır artık yorgun vücudu yerinen kalkamaz haldedir. Ama yine de öğrencilerine bilgilerini nakletmeyi sürdürür.

Bir gün Mimar Sinan'ın kapısı çalınır. Mimar Sinan bin bir zorlukla gider kapıyı açar. Gelen, "Ben Sarayın postacısıyım. Sizin için emir aldım. Sizi divana çağırıyorlar. Zannedersem bir soruşturmaya tabi tutulacaksınız" der.

Sinan artık 99 yaşındadır, giyinmeye bile mecali yoktur ama yine de hazırlanır.

"Acaba Saraya niye çağırılıyorum" düşüncesi ile dalgın dalgın gider.

Sarayda bir soruşturma heyeti hazırlanmıştır ve Sinan’ı sorgulamaya hazırlanmaktadırlar. Sinan evine özel su almakla suçlanmaktadır. Sorgucular der ki; "Senin hakkında şikayet var. Eve su almak yasak. Yasak olduğu için, hiç kimse evinde özel olarak su almasın" diye padişah fermanı olduğu halde, sizin evinizde özel su varmış."

Suçlamalara Sinan yanıt verir; "Doğrudur, Cihan padişahı bana özel olarak müsaade etmişti. İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı sadece benim şahsıma su müsaade etmişti de almıştım."

Mahkeme heyeti Sinan’dan bu izinle ilgili fetvayı göstermesini ister. Sinan’ın yanıtı nettir; "Ben o zaman Cihan Padişahından ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım yok, ama su benim evimde akıyor."

Sonunda; "Mimar Sinan Baş mimar olarak büyük hizmetler yapmıştır, evinde suyu aksın." Kararı verilir.

Tam o sırada başkaları devreye girer, "Al-i Osman'a (Osmanlı padişahları ve Osmanlı devleti) hizmet eden sadece Sinan değildir. Sinan gibi daha nice hizmet edenler vardır. Ya onların da evine özel su gitsin ya da Sinan'a bu ayrıcalık tanınmasın” itirazı yapılır.

Uzun süren bu tartışmaların ardından Divan şöyle bir karara varır: "Sinan gibi diğer hizmet etmiş insanların da evlerine su bağlanamayacağı gibi Sinan'a verilen su kesilmeli, fakat şimdiye kadar kullandığı suyu fermansız kullandığı için bir cezaya mucip olmamalıdır."

Yani, yargı heyeti Sinan ceza verilememesi lütfunda bulunmuştur.

99 yaşındaki Mimar Sinan Divan'dan çıkar elinde bastonu çok üzgün bir halde evine gelir. Mimar Sinan’ın hastalığı ilerler artık yataktan kalkamaz hale gelir. Öğrencileri etrafındadır. Bir bezi suya batırıp dudağına sürmek isterler ama evdeki musluktan su akmadığı görülür. . İstanbul'a su getiren Mimar Sinan ölüm döşeğinde bile bir damla suya muhtaç kalmıştır.

Sinan hasta yaptığında bile öğrencilerine bir ders verir: "Biz hizmetimizi dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Dünyada evimize su verilmediği için üzgün değiliz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ