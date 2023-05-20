Türkiye’deki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılarına harika bir haberimiz var. Başvuruda bulunan herkese para iadesi yapılacak! Bu harika haberle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. Son dönemde artan cep telefonu faturalarıyla boğuşan milyonlarca kullanıcı daha ucuz tarife arayışına girmiş ve hat devirleri hızla artmıştır.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru yapabilmeniz için, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom’dan cep telefonu ve/veya internet hizmeti almış olan ve bu hizmetler için fatura ödemiş olan müşterilerden olmanız gerekiyor.

Turkcell'den yapılan açıklamada, "Hat iptaliniz sonrası hesabınızda kalan TL'yi 2 yıl içerisinde Alacak Sorgulama/TL İade Talebi linkinden sorgulayabilir ve talep edebilirsiniz. Talebinizi ilettikten sonra 15 gün içerisinde iadeniz gerçekleşecektir. Ayrıca sizin adınıza devlete ödenen yıllık telsiz kullanım ücretinin kalan taksitleri de bakiyenizden tahsil edilecektir."

Vodafone hat sahipleri için önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Aboneliği çeşitli nedenlerle iptal edilen ön ödemeli abonelerin hesaplarında kalan bakiye için abonelere iade hakkı verilecek olup, iade işlemi iptal tarihinden itibaren 24 ay içinde başvuran aboneye 15 gün içinde yapılacaktır. İade talebinde bulunmayan abonelerin kalan bakiyeleri 24 ay boyunca saklanacak ve abonenin tekrar Vodafone'a geçmesi durumunda otomatik olarak hesabına yüklenecektir. Kalan TL bakiyenizi Borç Alacak Sayfasından sorgulayabilirsiniz."

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu yapmak çok kolay! Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom’un resmi web sitesine giderek, “Para İadesi Başvurusu” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurunuz işleme alınacak ve sonuç hakkında size en kısa sürede bilgi verilecektir.

Ne Kadar Para İadesi Yapılacak?

Para iadesi miktarı, hizmet aldığınız süre ve ödediğiniz fatura tutarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak, başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, ödediğiniz fatura tutarının %15 ila %25’i arasında bir iade alabileceksiniz.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Başvurularınızı hemen yapmanızı öneririz, çünkü son başvuru tarihi 31 Aralık 2023’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu kampanya, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları için harika bir fırsat sunuyor. Başvurunuzu yapın ve ödediğiniz fatura tutarının bir kısmını geri alın. Unutmayın, son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olduğu için, başvurunuzu hemen yapmanız gerekiyor.