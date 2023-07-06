Milli yüzücü Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli yüzücü Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak tebrik emsajında şu ifadeleri kullandı:
"Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'sında üst üste 3. kez altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum."Kaynak: HABER MERKEZİ