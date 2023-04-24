Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılamayacağına dair önemli bir hatırlatma yapıldı. Oy kullanmak için seçmen kağıdı şart olmamakla birlikte, seçmenlerin oy verme günü yanlarında T.C. Kimlik Numaralı bir resmi belge bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler; T.C. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı veya resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikli belgeler olabilir.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılıp kullanılamayacağına dair sorulara da cevap verildi. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmanın mümkün olduğu belirtildi.

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını öğrenmek için e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden (444 9 975) bilgi alabilirler.

2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılımın yüksek olması beklenirken, seçmenlerin gerekli bilgilere erişerek oy kullanma sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları hedefleniyor.

YENİGÜN HABER AJANSI