Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler oldu. Peki, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler kimdir? İşte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hakkında bilgiler...

Yaşar Güler Kimdir?

1954 yılında Ardahan’da doğan Orgeneral Yaşar Güler, Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1975 yılında da Muhabere Okulu'ndan mezun oldu. Orgeneral Güler, 1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1988 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu.

Güler, Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü yapan Yaşar Güler, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Güler, 2001 yılında Tuğgeneralliğe, 2009 yılında da korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde Harita Genel Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013 yılında da orgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na getirildi. 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüten Güler, 2 Ağustos 2017’de Yüksek Askeri Şura kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Yaşar Güler, 9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

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