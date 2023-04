Bakan Akar NATO Çadır Kenti’nin açılışında yaptığı konuşmada,

“Felaket çok büyük bir alanı kapsadı. 12 vilayet etkilendi.12-13 milyon vatandaşımız bundan etkilendi. Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımız yalnız değildi. Devletimiz vatandaşın yanına koştu. Diğer taraftan da devletimiz yalnız değildi, bütün 85 milyonda devletimizin yanına koştu. Gerçekten 85 milyon vatandaşımız Edirne’den Van’dan Sinop’tan Mersin’den elinden ne geliyorsa buradaki acıyı paylaşmak için buradaki depremzede vatandaşlarımıza hemhal oldular. Onları da şükranla anmak istiyorum. İlk andan itibaren devletimiz bu çalışmaları, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün valilerimiz, bütün kaymakamlarımız, çok sayıda belediyelerimiz bütün devlet kurum ve kuruluşlar gerçekten ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini ortaya koydular ve buraya koştular. İlk olarak sağlık kuvvetlerimiz vatandaşımızın yardımına koştu. Bu arada Hava Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimiz bir taraftan deniz koridoru bir taraftan hava koridoru kurmak üzere batıda, ülkemizin batısında doğuya doğru, deprem bölgesine doğru arama kurtarma timlerini, personelini ve malzemelerini getirdiler. Biz bu hava koridorunu kurduğumuzda kendi imkanlarımızla, uçaklarımızla helikopterlerimizle diğer taraftan da dost ve müttefiklerimizin başta Amerika olmak üzere helikopter hatlarını, uçak hatlarını da biz her zaman şükranla anacağız. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bundan dolayı da bir kez daha ben size şahsınıza teşekkür ediyorum.

Bu eser gerçekten önemli bir eser haline geldi. Her şeyiyle, elektiriyle,suyuyla,ısınmasıyla, soğutmasıyla, içinde bulunduğumuz gibi geniş alanlarıyla barınma alanlarıyla, bunlarla önemli bir imkan sağladı. 8000 kişilik, özellikle öğrenci camiamız için barınma alanı ortaya çıktı ve bu ortamda öğrencilerimize herhangi bir şekilde barınma sıkıntısı, beslenme sıkıntısı ,yaşam koşullarında herhangi bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını devam ettirmek ve tek amaçlarının da eğitim ve öğretim olacak şekilde bir düzen kurmuş oluyor. Bundan dolayı da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Bir taraftan da bizim ortaöğrenim öğrencilerimiz var. Diğer tarafta üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Bunların hepsini inşallah çok kısa zamanda, çok organize şekilde yapma fırsatı bulacağız. Tabi bu olayların gelişmesinde bu noktaya gelmemizde İçişleri Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın, herkesin katkısı var da, bu iki bakanın özellikle katkıları var. Milli Eğitim Bakanı mız bu konuda her türlü desteği sağladılar, sağlıyorlar. Buradaki idari problemlerimizi giderdiler, gideriyorlar. Bu konudaki atamaları, tayinleri ,organizasyonları çok güzel şekilde yaptılar. Bu imkanları en etkili şekilde kullanmak üzere inşallah temennimiz, amacımız, gayemiz gençlerimizin geleceğine en etkili şekilde destek olmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki, inanıyoruz ki en büyük yatırım gençliğe yapılan yatırımdır. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz bizim için çok önemlidir. Gençlerimizin eğitim öğrenimi de gençlerimiz için çok önemlidir. NATO hepimizin bildiği gibi büyük ve güçlü bir savunma örgütü. Türkiye’de bu ittifakı etkin bir üyesi. 71 yıldan beri,70 yıldan fazla bu teşkilatın üyesiyiz ve burada bize verilen görevleri en etkili şekilde yaptık, yapıyoruz. Gerçekten NATO sadece bir savunma, sadece askeri bir örgüt değil aynı zamanda insani yardım konusunda ne kadar etkili olduğunu da şu an içinde bulunduğumuz tesiste gördük, görüyoruz. Burada zor günlerde dayanışma önemli. Zor günde insanların hassasiyeti, beklentileri artıyor. Bugünlerde beraber olmak, bugünlerde işbirliği, bugünlerde dayanışma çok önemli.Burada bütün müttefiklerimizde gördük. NATO’dan bunu gördük. Dolayısıyla bu da bizim için müteakip safhalardaki çalışmalarımız için bir motivasyon ve bir destek olacak çalışmalarımızda.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ